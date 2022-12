Funcionarios de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) están disponiendo de “contingentes de funcionarios que se desplazarán en los aeropuertos del país para que se compense, en el lugar, a los usuarios que sufran por una demora según el grado de retraso de vuelo”.

“Las compensaciones están establecidas por norma y definidas: por demoras mayores a dos horas la aerolínea debe dar refrigerio y llamadas telefónicas; entre cuatro a seis horas llamada telefónica, refrigerio y alimentación; en vuelos demorados por seis horas se debe restituir el 25% del valor del boleto, alimentación, llamadas telefónicas y refrigerio”, declaró el director ejecutivo de la ATT, Néstor Ríos.

La autoridad agregó que cuando estas demoras sobrepasen las 22 horas “el pasajero debe tener residencia” que debe ser proporcionada por la aerolínea aérea. “Estas compensaciones deben cumplirse. Si bien hay demoras y retrasos, el operador debe cumplir esto lo desee o no el usuario”, dijo.

“Lo que identificamos –agregó Ríos– es que las aerolíneas esperan que el usuario exija esto y nosotros vamos a pedir que se cumpla de manera automática. Si incumple el horario, nosotros vamos a esperar que el operador aéreo entregue de forma directa la compensación correspondiente”.

Para que esto se cumpla desde este fin de semana se desplazó a varios grupos de sus funcionarios a las terminales aéreas para controlar el cumplimiento de los horarios y se dé información como trato justo al usuario. “Entendemos que en el tema aéreo hay factores como seguridad operacional, mantenimientos, aspectos climatológicos (que pueden demorar un vuelo), pero el usuario tiene el derecho de tener la debida información y el trato digno. Nosotros aplicamos un procedimiento de sanción in situ al operador aéreo que no cuente con personal, que maltrate al usuario, no le dé la debida información y vamos a tomar acciones”.

Por su parte, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, consideró que las aerolíneas deberían planificar de mejor forma el cronograma de vuelo que tienen programado de forma diaria. “La reprogramación se debería hacer en función de la cantidad de aviones de BoA para vuelos nacionales e internacionales; ver cuáles son las naves con desperfectos y pasar a un periodo de mantenimiento”, afirmó.

Además, dijo que se debería reacondicionar los principales aeropuertos del país, especialmente del eje, por la gran afluencia de usuarios. “Se vio que en varios aeropuertos la comodidad es deficiente, como se demoran dos, tres hasta cuatro vuelos con intervalos de 15 a 30 minutos la gente está concentrada en espacios reducidos de las salas de espera”.

Advirtió que no hay la cantidad de asientos suficientes y necesarios para que los usuarios puedan esperar. “Hay gente de la tercera edad, mujeres embarazadas y niños que sufren. Ya se rompió todo protocolo de bioseguridad, están sentadas en el suelo, paradas una junto a la otra y ya no hay distanciamiento entre personas. Muchos sin barbijos por lo sofocante del calor, los sistemas de ventilación no se adecuan a este número”.