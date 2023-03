El representante del Conade, Manuel Morales, señaló que el Ministerio Público debe investigar esta denuncia porque la esposa del excanciller no tiene ningún conocimiento especializado para ser representante de una empresa que buscaba explotar litio. “Es una modalidad que se conoce como palo blanco, que se da cuando un allegado al poder utiliza un familiar para apoyar a una empresa y presentarse a licitaciones Es similar al caso de Gabriela Zapata que apareció como representante legal de la empresa china CAMC”, advirtió.

La diputada Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana (CC), observó que todos los negocios de empresas chinas tienen como trasfondo los vínculos de los militantes de alta jerarquía del MAS y que esto se maneja entre amigos. “Se han denunciado casos de contratos, licitaciones, incluso se ha observado al hijo de Luis Arce y esto genera una daño al Estado y como resultado se tiene crisis económica y se gasta más de lo que se genera y eso puede generar inflación”, apuntó.

La legisladora sostuvo que lo malo de todas estas acusaciones entre los bandos del MAS es que no llegan a denuncias y una investigación de la justicia, por más que existan las pruebas. “La justicia debería investigar no sólo a denuncia, pero está arrodillada al MAS, no hay intención de jueces u fiscales de investigar hechos de corrupción”, lamentó.