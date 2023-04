Juan Antonio Morales, expresidente del BCB, explicó que existe una herencia histórica del oro que se fue acumulando durante varias décadas y los distintos gobiernos nunca se animaron a disponer de estas reservas hasta 1997 y 1998, cuando se decidió refinar el stock. Hasta entonces el oro que estaba en las bóvedas del BCB tenía muchas impurezas y no era comercializable como activo en los mercados internacionales.

“Siempre el público pensaba que el oro era su activo más valioso por eso sólo se los refinó y se lo dejaba en depósito en el Banco de Inglaterra o el Banco de Pagos Internacionales, y se emitían certificados que se invertían en bancos de primera línea y se ganaba un interés”, explicó.

Aclaró que el oro no es un medio de pago, no sirve para cancelar importaciones, mientras que las divisas o los Derechos Especiales de Giro se los puede convertir y así generar liquidez. “El oro para las importaciones, para pagar el servicio de deuda, no nos servía. Ahora con la Ley se cambiará la composición de las RIN con más divisas y menor oro, pero el objetivo es evitar que siga disminuyendo”, subrayó.

Se debe ir reponiendo las reservas y el proyecto de Ley establece la compra de oro de los productores, lo cual está en duda si es que para estos sectores no les conviene el precio.

Según Morales con la crisis bancaria, la alta inflación en el mundo y la incertidumbre, el precio del oro ha subido de 1.800 a 2.000 dólares la onza troy y en este momento la venta, sería un buen negocio, pero el problema es evaluar en que se emplearán los recursos.

“A mí me parece que no tiene sentido argumentar que se venderá las joyas de la abuela, el oro debe ser tratado como cualquier activo internacional. Ahora la coyuntura que ha escogido el gobierno para impulsar la ley no es momento porque hay mucho nerviosismo en la gente”, puntualizó.