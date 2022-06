Conozca cómo tributarán el RC-IVA los profesionales independientes

5. El cambio de IUE por RC-IVA será beneficioso hasta cuando un profesional tenga que facturar un equivalente a más de 1.653.800 bolivianos (ingreso de 20 mil dólares al mes aproximadamente). En este caso la carga tributaria por RC-IVA será mayor a la vigente con el IUE. Si es menor el ingreso, el profesional se beneficiará.

6. Régimen actual con el IUE. Si el profesional independiente percibe 100.000 bolivianos está sujeto al pago de los siguientes impuestos: a) IVA: 13.000 bolivianos. b) Impuesto a las Transacciones (IT): 3.000 bolivianos. c) Base imponible para el IUE: 87.000 bolivianos (menos 13% del IVA). d) El artículo 51 de la Ley 843 estipula un 50% de utilidad presunta: 43.500 bolivianos. f) IUE 25%: 10.875 bolivianos. g) Actualmente únicamente puede descontarse el 50% de este importe con el crédito fiscal 13% con facturas y el otro 50% se debe pagar en efectivo a cuentas del Impuesto a las Transacciones asumiendo que el profesional no tiene facturas paga 10.875 bolivianos. h) Carga Tributaria en Efectivo. Con el ejemplo la carga tributaria en efectivo del profesional independiente será: 26.875 bolivianos.

7. Propuesta de Ley RC-IVA. Si el profesional independiente 100.000 bolivianos estará sujeto al IVA; IT y el RC-IVA. a) IVA: 13.000 bolivianos. b) IT: 3.000 bolivianos. c) Base imponible para el RC-IVA: 87.000 bolivianos (Se resta 13% de IVA a los 100.000)Deducción de 2 salarios mínimos nacionales por mes: 54.000 bolivianos Neto RC-IVA: 33.000 bolivianos. d) RC-IVA 13%: 4.290 bolivianos. e) en caso de que no descuente con facturas de compras, genera un saldo a favor del fisco: 4.290 bolivianos. f) Carga Tributaria en Efectivo Con el ejemplo la carga tributaria para el profesional independiente será: Bs 20.290.Es decir, existe un ahorro de 6.585 bolivianos. Con el proyecto de ley se puede descontar hasta el 100% con facturas. En cambio con la norma vigente solo se puede descontar el 50%.

Propuesta del IBET. Si el profesional independiente percibe 100.000 bolivianos paga IVA, IT y RC-IVA. a) IVA: 13.000 bolivianos. b) IT: 3.000 bolivianos. c) Base imponible para el RC-IVA: 84.000 (se resta 13% del IVA y 3% del IT). d) Deducción de dos salarios mínimos nacionales por mes: 54.000 bolivianos. e) Neto RC-IVA: 30.000 bolivianos. f) RC-IVA 13%: 3.900 bolivianos. g) Saldo a favor del fisco: 3.900 bolivianos. Que puede ser descontado en un 100%. h) Carga Tributaria en Efectivo. Con el ejemplo y si se aprueba el proyecto de ley la carga tributaria en efectico para el profesional independiente será de : 19.900 bolivianos. Con el proyecto de ley se puede descontar hasta el 100% con facturas y el ahorro será de 6.975 bolivianos.