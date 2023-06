La información fue extraída de la página oficial de la Contraloría General del Estado, que expone al público el Extracto de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de los funcionarios públicos. La página establece además que tiene deudas por Bs 40.477, rentas por Bs 283. 469 y una cantidad de 6 bienes (no precisa cuales, ni su costo).

El pasado jueves 22 de junio, Página Siete publicó la nota “9 ministros declararon tener bienes menores a $us 30 mil, la oposición desconfía”, en la que se menciona que el titular de Obras Pública, Édgar Montaño, reportó en su declaración jurada de bienes ante la Contraloría General del Estado (CGE) que posee bienes activos por Bs. 185.491.

“Página Siete me hace ver que yo había declarado en la Contraloría menos a 30.000 dólares, me hacen aparecer que yo habría declarado 185.491 bolivianos. Claro, cuando quiere mentir Página Siete y después acusar, con toda seguridad la intención es hacer aparecer mis bienes que yo he declarado hace mucho tiempo, antes de entrar a la función pública”, dijo la autoridad.

El reporte de la Contraloría señala que la declaración de Montaño fue presentada el 31 de agosto de 2022 y la autoridad asumió el cargo el 9 de noviembre de 2020.

Montaño explicó que declaró en la Contraloría que tiene varios bienes, entre ellos una casa propia, terrenos propios y vehículos. “Solamente mi domicilio pasa por más de 150.000 dólares”, precisó. Agregó que los reportes de sus compras datan de 2005, 2010 y 2013.