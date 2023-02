La alcaldesa Eva Copa advirtió que los vecinos que no se hagan censar en la ciudad de El Alto no tienen derecho a exigir presupuesto para el Plan Operativo Anual (POA) de sus barrios. La autoridad indicó que recibió denuncias de que estarían promoviendo a los ciudadanos a dejar sus casas para ser censados en el área rural.

“Estamos conscientes que aún nos falta ingresar zona por zona para conscientizar sobre el tema del censo. Me informaron y decían: ‘alcaldesa: una zona en el Distrito 14 dice que no se va a censar. Están diciendo a sus vecinos que se vayan al campo’. Entonces, esa zona no tiene derecho a pedirme POA. Si se van al campo, tienen que pedir el POA a ellos”, dijo la primera autoridad de El Alto.

El censo está previsto para el 23 de marzo del 2024 y según los resultados del número de población se definirán la cantidad de escaños que se tendrán en la Cámara de Diputados y la redistribución de recursos por coparticipación tributaria.

“No hay derecho en pedir luminarias o enlosetados (para los vecinos que abandonen sus casas) porque están quitando los recursos a esta ciudad que les está dando esos servicios. No somos perfectos, pero ¿somos o no de El Alto? ¿Vamos a pelear o no por esta ciudad? ¿Vamos a hacer que se muestre la verdadera cantidad de población que tiene El Alto?”, agregó Copa.

La autoridad amenazó con declarar “traidores” a las personas que están promocionando o incentivando a que los ciudadanos salgan de la ciudad para el día del censo y sugirió que se tratan de diputados electos por la urbe alteña.

Son “autoridades elegidas por este pueblo, parece que son de otras ciudades, parece que representan más al Chapare más que a El Alto. Parece que son representantes de otros departamentos, en vez de su ciudad. Somos buenos para criticar, pero no para actuar, porque hasta la fecha no he visto ningún proyecto de ley que vaya en beneficios de nuestra ciudad y (sea) promovido por estos compañeros”.

La alcaldesa invitó a esas “autoridades” a trabajar con ella para el desarrollo de la urbe. “No importa el color y no estemos confundiendo a la gente”, dijo.

Aseguró que los subalcaldes tienen el reto de bajar a las bases e informar sobre la necesidad de que no abandonen sus viviendas y se queden para el censo en la ciudad de El Alto.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la Actualización Cartográfica Estadística concluyó el 7 de febrero en la ciudad de El Alto.

De esta forma, según un reporte del INE, se convirtió en la octava ciudad en finalizar este operativo de campo.

El director ejecutivo del INE, Humberto Arandia, informó que la ACE registra -a nivel nacional- un 67% de avance, y El Alto se suma a las siete ciudades capitales que concluyeron con este operativo de campo, vale decir: Trinidad, Sucre, Oruro, Potosí, Cobija, Tarija y Cochabamba quedando las ciudades de La Paz con un 87% y Santa Cruz con un 77%.

La ACE es el operativo de campo que consiste en la actualización del número de viviendas ocupadas, desocupadas y colectivas, existentes en el país, también registra los nombres propios de lugares de la cartografía existente y georreferenciado (colocando coordenadas) las viviendas y comunidades.

Este trabajo se realiza con el uso de dispositivos móviles (tabletas), para reducir los tiempos del operativo y tener datos actualizados en línea. Con esta información, el INE podrá definir el material logístico y el personal necesario para el CPV.