La Calificadora de Riesgo Fitch Ratings observa que hay un amplio desequilibrio fiscal y que si bien el déficit fiscal bajó a 7,1% en 2022, las autoridades no apuntan a una mayor reducción, por lo que la entidad considera que la calificación de riesgo del país podría mejorar si se da una consolidación fiscal que permita estabilizar la relación deuda pública sobre el PIB y se mejore la flexibilización financiera.

Ramiro Cavero, exvceministro de Presupuesto, explicó que Bolivia enfrenta dos problemas: el déficit fiscal y el déficit en balanza de pagos que merman las Reservas Internacionales Netas (RIN).

Para corregir esto, él sugiere que se debe reducir gastos corrientes, es decir burocracia, agua, luz, publicidad, viajes innecesarios y la subvención a los carburantes porque esto provoca que el combustible salga de contrabando. “La planilla del sector público hoy es de 8 mil millones de dólares y en 2005 era mil millones, el gasto corriente en 2005 era de 2300 hoy son 22 mil millones de dólares, es muy alto”, precisó.

Si el Estado gasta menos, se deja de prestar dinero del sector privado y eso puede ir a financiar empresas privadas que con su crecimiento generará empleos. También el Estado debe ser más selectivo en la inversión pública. Otro tema fundamental es el control del contrabando.

El problema es que antes los precios de los carburantes se ajustaban al tipo de cambio con el bolsín, pero no se generaban grandes problemas, pero ahora el costo de mantener la inflación baja es muy alto.

“Los ajustes son dolorosos, si las correcciones se hubiesen hecho en 2017, cuando se tenían mayores Reservas Internacionales, el ajuste que se tiene que hacer no sería muy duro, pero ahora hacer un paquete va a necesitar el apoyo de recursos”, precisó.

Uno de los problemas es que el Gobierno, para mantener el gasto y la demanda agregada, ha generado mayor deuda y pérdida de más de 13 mil millones de dólares de las RIN y divisas. “Podemos seguir con endeudamiento al ritmo de antes, no; ¿podemos seguir gastando las RIN a un promedio de mil millones año?, la respuesta es no. Qué hacemos si después vendemos el oro y no tenemos ya Reservas. Es como si te bajaran el sueldo a la mitad, pero sigues con el mismo nivel de gasto”, advirtió.