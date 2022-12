La autoridad boliviana agregó que, en este momento, todas las vías están bloqueadas del Perú y en el lado boliviano aguardan pasar al vecino país medio millar de camiones. “Les recomendamos retornar porque no es posible circular por vías peruanas. El lado de Carangas está completamente bloqueado, nos reportan que no hay alimentos”, sostuvo y apuntó que estos camiones están causando “una congestión innecesaria”.

“Es un conflicto social del hermano país y, al mes, se mueven alrededor de 186 mil toneladas de carga por este paso fronterizo, lo que equivale a 150 millones de dólares en exportaciones”, afirmó la autoridad. Es decir que en estos siete días de bloqueo 43.400 toneladas no pudieron salir del país, lo que equivaldría a 35 millones de dólares, cifra similar de la Caneb.

“Ya van siete días de bloqueo y (el fin de semana) tuvimos cuarto intermedio. Las personas pasaron, pero la carga está paralizada. A la fecha, tenemos una afectación de alrededor de 32 millones de dólares en exportaciones que no están pudiendo fluir a esos mercados. En otras regiones del Perú, como en el norte, la situación se está normalizando; pero en el sur, los problemas se agravan, en especial en la región de Puno, Ayacucho y alrededores”, declaró el presidente de la Caneb, Marcelo Olguín.

Choferes de carga pesada y pasajeros, empresarios y comerciantes de las regiones limítrofes son los más afectados por el paro en Perú.

“Hay dos costos: el primero es mantener la unidad de transporte paralizada que asume el transportista y por cada día de retraso en la carga, se suman las sobreestadías. Son penalidades que el importador o exportador debe pagar por no entregar a tiempo los contenedores a las navieras y esos costos se van incrementando”, dijo el gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb).

El empresario aseguró que, en ambos casos, los costos de la carga van aumentando. “En caso de importar, este costo se puede trasladar al mercado interno, pero para el otro, puede afectar la continuidad de las exportaciones porque se pierde competitividad”.

Beatriz Patón, presidenta de las empresas de transporte de pasajeros internacional, dijo que ya no hay bolivianos detenidos en Perú, pero los buses todavía están parados en la carretera. “Las vías están cerradas, no hay Migración, el puente de Carangas y el normal fueron cerrados, no hay aduanas y la zona está militarizada”, precisó.

Explicó que cada bus pierde al día alrededor de 15.000 bolivianos. “Siempre llevamos delegaciones a Arequipa, que es el lugar más preferido de la gente, todos quieren ir al mar. Visitan Mollendo y Matarani que son lugares turísticos. Por esta situación ya no se puede viajar y esta es temporada alta”, dijo. Las ventas quedaron paralizadas; las tiendas y el comercio hormiga se frenaron.