Las exportaciones bolivianas hacia Perú mueven 4,6 millones de dólares por día. Hasta ayer, las pérdidas económicas en Bolivia por el conflicto social, que paralizó las carreteras en el país hermano, llegaron a 23 millones de dólares, según el gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguín. Al otro lado de la frontera, hay 400 bolivianos atrapados en diferentes carreteras.

“Por día se mueven 4,6 millones de dólares (en exportaciones hacia Perú), son cerca de 230 camiones (por día) que salen con destino a ese país y un 70% de la carga son oleaginosas”, confirmó Olguín. El paro nacional contra la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso peruano comenzó el lunes; el punto fronterizo de Desaguadero fue cerrado y las pérdidas superan los 20 millones de dólares en 5 días.

El 12% del total de las exportaciones del país salen por Perú, principalmente granos, además de alcohol, arroz y otros, pero además ingresan a Bolivia materias primas como el hierro y en esta época del año, mercadería para Navidad y Año Nuevo.

La situación se agrava, según Olguín, porque las mercancías que debían llegar a los puertos peruanos ya tienen retrasos, lo que genera penalizaciones entre los 20.000 y 25.000 dólares por día. De acuerdo con Olguín, más de 1.000 camiones se encuentran varados en rutas del vecino país.

Ante ello, la viceministra de Gestión Institucional y Consular, Eva Chuquimia, informó que según un reporte oficial “más de 100 transportistas” están varados. El Gobierno se comunicó con las instituciones peruanas de servicio y “apenas haya las condiciones técnicas van a continuar (con su viaje) con este transporte pesado”, añadió.

No obstante, el presidente de la Cámara Departamental de Transporte Pesado, Ramiro Sullcani, confirmó que el número de camiones bolivianos atrapados que venían desde Perú es 2.800. “Hay unos 1.800 en ambos lados de Desaguadero y otros 1.000 más en las otras carreteras peruanas”, refrendó.

400 bolivianos atrapados

La viceministra Chuquimia informó que a través de los consulados en Tacna, Cusco, Puno, Lima e Ilo, ayudaron a 21 compatriotas atrapados en flotas en las carreteras peruanas por el conflicto social, entre ellos 10 connacionales que estaban en Checacupe que volvieron a Cusco a la espera de volver a Bolivia.

Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Empresas de Transporte Internacional, Beatriz Patón, reveló que hay 400 bolivianos que están varados en las carreteras. “En mis dos buses (de la empresa Trans Litoral) que venían de Cusco hay más de 70 pasajeros, pero también hay otras empresas como El Salvador y Nuevo Continente que traen pasajeros desde Perú a Bolivia; por eso hay unos 400 bolivianos atrapados y quizás más en las carreteras”, dijo a Página Siete.

Esos datos no toman en cuenta tampoco a otras empresas peruanas de transporte internacional que llevan pasajeros a Bolivia.

El portal informativo peruano Perú21 reportó ayer el cierre de los aeropuertos: Andahuaylas (Apurímac), Arequipa, Juliaca, Alejandro Velasco Astete (Cusco) y Alfredo Mendivil Duarte, de Ayacucho.

Y el country manager para Perú y Bolivia de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, Martín La Rosa, informó que fueron cancelados 361 vuelos, lo que afectó a 46.200 personas. En su desesperación, algunos turistas tratan de llegar a Desaguadero para ingresar en barcos a Bolivia por el lago Titicaca.

Boliviana vive un drama

Una ciudadana boliviana que viajó a Lima, Perú, para comprar mercadería, contó a este medio el calvario que junto a otros tres amigos vive desde el martes sin poder volver al país.

“Estamos ya sin dinero, por eso pregunté a la Cancillería (consulado) si podrían ayudarnos, pero nos dijeron que esa ayuda es simplemente para indigentes”, relató la madre de familia a la que después le sugirieron que su hijo le envía dinero a Perú. El niño de la boliviana es menor de edad y no tiene acceso a cuentas bancarias.

Al final, le reprogramaron un vuelo que tenía a Juliaca, para ir hasta Tacna y desde allí esperan ingresar a Bolivia por Chile. “Me dijeron que cuando lleguemos al consulado en Tacna nos ayudarán, ojalá se así”, indicó la boliviana que prefirió el anonimato.

Aníbal Cabezas, el boliviano que denunció que fueron “secuestrados” cuatro días en Checacupe, confirmó que volvieron a Cusco, pero que aún no saben cuándo retornarán a Bolivia. “Nos sacaron del punto de bloqueo, pero no hay ninguna alternativa de sacarnos del país (Perú); simplemente sería que nosotros nos paguemos (los pasajes) por avión, no hay más”, describió a red Unitel.

La viceministra Chuquimia informó que la Cancillería a través de los cinco consulados “está asistiendo, protegiendo y evacuando a todos los bolivianos”.

La Cancillería habilitó los siguientes teléfonos para ayudar a los bolivianos atrapados en Perú: +51 979 727 307 en Lima; +51 926 189 600 en Cusco; +51 997 917 618 en Puno; +51 920 440 578 en Ilo y +51 987 444 692 en Tacna.