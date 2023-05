En el contexto de escasez de dólares, el Gobierno apostó por la polémica Ley del Oro, que fue promulgada ayer. Con la norma, el presidente Luis Arce espera fortalecer las reservas internacionales a través de la compra de oro a mineros bolivianos y, en especial, la venta del metal precioso en el mercado exterior sin previa autorización de la Asamblea Legislativa para cada operación.

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en grande, en detalle y siendo el Senado la cámara revisora, queda sancionada la presente ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación”, declaró la madrugada de ayer el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, dando por concluida la polémica ley.

En 2014, las reservas internacionales netas (RIN) ascendían a 15 mil millones de dólares. Estas sufrieron una caída hasta llegar a los 3.538 millones el pasado 8 de febrero, el último dato que difundió el Banco Central de Bolivia (BCB). Este último monto está conformado por divisas en dólares, oro y una pequeña cantidad de depósitos especiales de giro (DEG).

Sin embargo, hasta la primera semana de febrero las divisas sólo ascendían a 372 millones de dólares y el oro tenía un valor de 2.592 millones de dólares. En este contexto, el Gobierno impulsó la aprobación de la polémica norma que, además, le permite al BCB “realizar operaciones en los mercados internacionales con las reservas en oro, pudiendo comprar, invertir, depositar en custodia, emplear en instrumentos de cobertura, transformar y convertir en divisas, a fin de optimizar la liquidez y/o el rendimiento de las reservas internacionales”, como se detalla en el artículo 9 de la flamante legislación.

Un informe del BCB dio cuenta que el país tiene actualmente 43,05 toneladas de oro. De ellas, 42,51 toneladas (un 98,7%) se encuentran depositadas en entidades financieras internacionales “de alta calidad crediticia” y 0,54 toneladas (el 1,2%) están en sus bóvedas, que se hallan en su edificio de las calles Mercado y Ayacucho del centro de La Paz.

Ante las fuertes críticas, la norma introdujo una salvedad en el mismo artículo 9: “El BCB deberá mantener un mínimo de 22 toneladas de reservas de oro (...) computable semestralmente a partir de la aprobación de la presente ley”. Eso quiere decir que el ente emisor podrá vender hasta 21 de las 43 toneladas de las reservas. Considerando que, hasta el 8 de febrero, éstas tendrían un valor de 2.592 millones de dólaresi el Gobierno podría acceder a 1.267 millones de dólares con la venta del metal.

“Estimo que no llegamos a finales del año sin haber agotado las reservas de oro”, declaró el economista y exdirector del BCB Gabriel Espinoza.

El especialista explicó que en 2011 el gobierno de Evo Morales ya aprobó la Ley 175 de compra de oro a mineros bolivianos; pero desde su aprobación esta norma no logró cumplir su objetivo. “La Ley 175 está vigente, pero no tuvo los efectos que se esperaban”, precisó el experto.

“Si la Ley 175 que está vigente (hasta que no se promulgue la actual norma) no fue tan efectiva para facilitar al BCB, la compra del oro no lo va a hacer ahora si no se modifica el esquema de adquisición. En realidad, lo que va a suceder es que el BCB va a poder vender libremente el oro de las reservas, pero va a comprar muy poco si no establece mecanismos que obliguen a los auríferos a venderle primero al BCB”, precisó Espinoza.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, insistió en la Comisión de Planificación del Senado y en el pleno camaral que el propósito de esta norma es fortalecer las reservas internacionales. “Pudiendo comprar a los productores nacionales (explotadores auríferos) y no solamente a las empresas estatales, como estaba establecido en otra normativa (...) Esto se amplía a una mayor cantidad de productores que puedan ofertar y vender al Banco Central”, declaró la autoridad nacional.

El analista financiero Jaime Dunn aseguró que la venta será inmediata, una vez que se promulgue la Ley de compra del Oro, por la demanda de este metal en la actual coyuntura. “Es un activo de reserva y por el oro hay mayor apetito cuando hay riesgos en el mundo como activo de reserva, refugio contra la inflación”, precisó.

Espinoza indicó que no hay entidades en particular que compren oro en el mundo, pueden ser bancos centrales, bancos privados, fondos de inversión o cualquier entidad que haga trading. “Sin embargo, son los bancos centrales (los que) suelen vender y comprar a otras instituciones centrales o al banco de pagos internacionales”, precisó.

Añadió que muchos de estos organismos del mundo se están refugiando en la actualidad en el oro, a diferencia del BCB que busca vender sus reservas. “Es bastante ágil la venta de reservas en oro porque una buena parte está en el exterior”.