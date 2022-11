De continuar el paro, el crecimiento del PIB podría reducir en 1%

De acuerdo con un análisis del economista y exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB) Roger Banegas, si el paro cívico indefinido en Santa Cruz y el cerco realizado por organizaciones afines al MAS se prolonga por 14 días, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de este año podría reducirse en un 1% de lo previsto.

Según el análisis, el costo aproximado del paro en Santa Cruz es de entre 25 millones y 28 millones de dólares por día, por lo que en 14 días la pérdida llegaría a entre 350 y 392 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 1% del PIB.

“El costo estimado del paro oscilaría entre 25 y 28 millones de dólares por día para el último trimestre del año, lo cual significa que con siete días de paro del departamento equivalen hasta el 0,5% de menor crecimiento en la actividad económica nacional. Como un escenario alternativo, si el paro durará 14 días, la economía boliviana este año crecería 1% menos de lo previsto”, señaló el exdirector del BCB.

En días pasados, el Gobierno nacional argumentó que el costo económico del paro en el departamento de Santa Cruz oscila entre 33 y 36 millones de dólares. Sin embargo, Banegas señala que este cálculo es erróneo, ya que está basado en la división del monto histórico de la actividad económica del departamento entre 365 días, pero no toma en cuenta la estacionalidad ni el hecho de que no todas las actividades se han paralizado en el departamento.

“El anterior cálculo tiene algunos elementos erróneos: 1) no considera el problema de la estacionalidad económica de los negocios; no es lo mismo un paro que se efectúa durante el primer trimestre del año en comparación con otro realizado durante el último trimestre; 2) por otra parte, no existe un paro total de actividades; es decir, existen ciertas actividades que continúan funcionando (comercio minorista, abastecimiento, sector agrícola, entre otros)”, agregó el economista.

Ayer, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguín, señaló que sólo en exportaciones el país pierde entre 10 y 15 millones de dólares por día de paro, por lo que a la fecha ya se perdieron cerca de 100 millones de dólares.