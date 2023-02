“¿Por qué se decomisa más vehículos que bebida, comida y ropa? ¿Será para mantener un nivel inflacionario bajo? ¿Es una opción para no tener tasas de desocupación elevadas en Bolivia?”, cuestionó el presidente de los economistas de Tarija.

Por su parte, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, Marcelo Américo Romero, señaló que en Bolivia no se fabrican vehículos y que la labor de todas las instancias del Estado debería apuntar a un mayor control del contrabando en general y de alimentos.

Recordó que una de las industrias emblema de Tarija es la cadena que agrupa a la uva, vinos y singanis, y que ha sido reconocida a nivel mundial. “El contrabando afecta a esta cadena económica que mueve alrededor de 25.000 personas que trabajan directamente en el proceso de producción de uva. Esa gente se ve afectada en la venta de su producción al no tener las bodegas la posibilidad de comprar uva para producir vinos que dejan de ser competitivos por la competencia del contrabando”, puntualizó Romero.

Se deja de comprar a los productores vitivinícolas que, al no tener recursos para sostener a sus familias, venden la caja de uva a 30 o 40 bolivianos lo cual no cubre costos y mucha gente se ve obligada a dedicarse al contrabando en la frontera para generar algún ingreso.

“La lucha contra el contrabando no solo es del Gobierno sino, de todos los estamentos del Estado, se debe combatir el ingreso ilegal de cerveza, leche, lácteos, galletas, cigarrillos, bebidas que inundan los mercados. No hay una sola tienda de barrio que no tenga estos productos de contrabando y ahí los llamados al control son las intendencias”, remarcó el presidente de los empresarios de Tarija.

También sostuvo que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en lugar de que su personal trabaje desde el escritorio, debería estar en las fronteras controlando el cobro de impuestos y no solo presionar a los empresarios formales.