Del minifundio al minibús, los siete problemas que dejan atrás a La Paz

Según datos de las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 68% de la población del departamento vive en las ciudades de El Alto y La Paz, la primera de ellas reúne a 1,1 millones de personas, mientras que la segunda a 957 mil. “Estas urbes no pudieron absorber, en términos económicos y productivos, a esta población rural y eso deriva en la economía informal y en la gran cantidad de minibuses que tenemos. El fenómeno que debemos entender es que la gente salió del minifundio al minibús y esa es la manera en que ellos construyeron sus estrategias económicas”, agregó.

El segundo factor que desincentiva la instalación de más industrias y empresas son las continuas marchas y bloqueos de sectores de todo el país. Para Ascarrunz el departamento de La Paz fue “lenta, pero paulatinamente” expulsando a su población, inversiones y empresas.

“No damos el ambiente adecuado para que el trabajo se pueda desarrollar con normalidad. La gente que debe acudir a su fuente laboral y sortear una serie de dificultades por las continuas marchas, bloqueos y dinamitazos. Esto tiene su efecto en la inversión, porque nadie quiere estar en un lugar que no tenga condiciones para el trabajo”, agregó.

El tercer factor es la ausencia de una agricultura mecanizada. El INE reportó, en 2021, una contracción del 3,35% del sector agropecuario en La Paz. “Eso quiere decir –según Ascarrunz- que nuestra producción agropecuaria está yendo para abajo”.

Gonzalo Colque aseguró que el departamento no tiene agricultura mecanizada y no la tendrá a escala comercial.

“Sólo el 10% de las tierras cultivadas de Bolivia están en el departamento de La Paz. No llegamos a las 200 mil hectáreas, mientras que Santa Cruz supera dos millones de hectáreas/año. No es el punto fuerte y es una limitación (...) En vez de tener invernaderos de 100 metros cuadrados, deberíamos tener de 3.000 metros cuadrados. En otros países producen y se abastecen así, pero ahora no creo que tengamos proyectos de esas características”, apuntó.