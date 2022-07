Delapaz implementa la facturación electrónica y la reemplaza por un aviso de cobranza

Desde este mes, la Distribuidora de Electricidad La Paz (Delapaz) implementa la facturación electrónica para sus usuarios y la reemplaza por un aviso de cobranza que no tendrá valor fiscal, para acceder a la factura y hacer su descargo ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) tendrá que registrarse.

Por tanto, las personas que requieran una copia impresa de la factura podrán descargar de la página web https://www.delapaz.bo/, a través de un código que estará inserto en los avisos de cobranza y si es que no pueden acceder al documento digital, podrán apersonarse a las oficinas para que se los impriman.

Para ello, recalcó que es importante que los usuarios se registren mediante el llenado de sus datos y que principalmente, se agregue un correo referencial, para el cual se emitió guías informativas mediante las redes sociales, medios de comunicación y la entrega de volantes adjuntos a la factura.

Aunque también indicó que la mayoría de los usuarios de Delapaz no utilizan las facturas como un descargo fiscal y que por eso este documento fue sustituido por el aviso de cobranza, con el que podrán hacer la cancelación en las financieras y otras entidades autorizadas; además de, conocer toda la información sobre el suministro de energía. La medida rige desde este mes y todo el departamento de La Paz.

En el caso de que un usuario no se registre, no se le multará ni sancionará, pero no recibirá su factura en su domicilio de forma física, ni en el correo de manera digital.

Ortega hizo referencia a que en octubre de 2021, el SIN emitió la resolución N: 102011, que establece de manera obligatoria que las empresas implementen la facturación digital. Es decir, que no es una decisión exclusivamente de esta empresa de distribución de energía eléctrica.

“Poco a poco vamos a utilizar menos papel, vamos a realizar gestiones para reducir el daño al medio ambiente, el consumidor va a tener su factura y el importe que debe pagar, va a ser inmediato. Las opciones para realizar el pago de la factura se mantienen, sean de manera virtual por los canales habilitados por las entidades financieras, banca por internet, aplicaciones para celular, sus agencias o en la página web de Delapaz”, mencionó el gerente.