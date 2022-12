Demoras y mal servicio, las quejas recurrentes sobre BOA

Las quejas por los retrasos en los vuelos o el mal servicio se suman en la misma página de Facebook de Boliviana de Aviación (BOA). La consultora internacional Skytrax calificó a la aerolínea con dos estrellas, uno de sus peores puntajes. La empresa prometió ayer por la mañana una respuesta sobre los reclamos y la calificación, sin embargo, ésta no llegó hasta el cierre de edición.

“Llamé como 20 veces al 901 105010, de las cuales seis o siete veces me contestaron. Quiero hacer un cambio y su línea anda mal, por lo menos deberían devolver la llamada, ya que cada una cuesta entre cinco y 10 bolivianos. ¿Se dan cuenta en 20 llamadas cuánto se hace? Envío una captura de pantalla para que vean que no miento”, escribió Carlita Ferrufino en la página Facebook de la empresa estatal.

Skytrax dio cuenta que BOA está certificada como una aerolínea de dos estrellas “por la calidad de su aeropuerto, el producto a bordo y el servicio del personal. La calificación del producto incluye asientos, comodidades, alimentos y bebidas, limpieza, etc. La calificación de servicio es tanto para el personal de cabina como de tierra”.

¿Qué significa tener dos estrellas? La misma página web de la entidad da cuenta que la máxima calificación que otorga es de cinco estrellas que sólo consiguen las aerolíneas con “las mejores prácticas globales”. En cambio, dos estrellas se entregan cuando los estándares de servicio o producto “no cumplen con los niveles de calidad requeridos” para este tipo de operación. “Para el servicio del personal de la aerolínea se aplica una calificación de dos estrellas cuando el servicio es deficiente, inconsistente y/o desagradable”.

Maria Elena Vegamonte también escribió: “Pésimo el servicio de BOA, no hay ni merienda y el horario ni que se diga. Ni agua por si alguien le hace mal (el vuelo)”.

Cuando la compañía permitió el viaje de mascotas Stephi Ortuño reclamó por la falta de información. “Tengo una queja. Anuncié que viajaría con mi mascota e hice mi check in por teléfono. Reiteradas veces pregunté si tendría un costo extra o algún recargo. Me dijeron que no; pero me cobraron como sobrecargo y mi mascota sólo pesa cuatro kilos”.

Cuando salen descuentos también son objeto de críticas como lo hizo Johan Marcelo Quiroga. “Son ofertas que ponen, pero al momento de hacer la reserva salen con precios más elevados. Ejemplo, el de Santa Cruz que sacan (en promoción) a 179 bolivianos (al final) me sale 340”.

Skytrax también observó los “viejos” equipos de la cabina y asientos incómodos. Ayer por la mañana, comunicación de BoA prometió a Página Siete una respuesta que no llegó.