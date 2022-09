Denuncian corrupción por no entregar 2.221 viviendas

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Aldo Terrazas y el legislador del MAS Anyelo Céspedes denunciaron que hay indicios de corrupción en AEVivienda, que no entregó 2.221 viviendas sociales construidas por el Gobierno y que además “cobran coimas” para que las constructoras se adjudiquen obras en Santa Cruz. Juan José Espejo, director de la estatal, atribuyó la tardanza a los trámites bancarios y que por ello trabajan en una norma para flexibilizar el papeleo.

“Hay corrupción por donde se vea en la AEVivienda y el Ministerio de Obras Públicas, por eso se debe aclarar por qué 2.221 viviendas no fueron entregadas, no hay beneficiarios. ¿Qué piensan hacer con esas viviendas?”, señaló Terrazas. Según los datos del legislador, este grupo de inmuebles forma parte de 3.185 moradas que fueron construidas en los últimos seis años, de las que solo 964 fueron entregadas y 2.221 están deshabitadas.

Las viviendas se encuentran en Cotoca y Warnes, en Santa Cruz; Mecapaca y El Alto, en La Paz; Tolata, Sacaba, Cercado y Vinto, en Cochabamba.

“Es una inversión de 83 millones de dólares, por eso hemos decidido denunciar porque en el plan de AEVivienda 2021-2025 piensan construir otras 100 mil viviendas y a estos ocho municipios les aumentarán unas 4.180, siendo que 2.221 no han sido entregadas”, aseveró Terrazas.

El legislador anunció que presentarán la solicitud para interpelar al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, y al director de AEVivienda, Juan José Espejo. “Vamos a convocar al ministro, que se dejen de tapar en el MAS, queremos interpelar a este ministro y al director de AEVivienda porque deben responder por qué esconden las viviendas. ¿Se las piensan repartir?”, preguntó Terrazas.

Ofrecidas por terceros

Terrazas reveló que algunas viviendas en Cotoca son ofrecidas por particulares.

“Nosotros le hemos enviado nueve peticiones de informe escrito al director de AEVivienda y solo me ha contestado tres, pero no me aclaró el señor (José) Espejo por qué no entregan estas viviendas”, precisó el diputado.

Denuncian coimas

Céspedes, diputado del MAS, denunció ayer que AEVivienda intentó cobrar hasta el 10% de los proyectos habitacionales proyectados en San Miguel y San Julián a empresas constructoras interesadas.

“La denuncia ha sido enviada al ministro Montaño y le vamos a hacer llegar la lista de funcionarios que han comenzado a contactar a las empresas que postulan para cobrarle hasta el 10%. Esta es una alerta para que se paralice la adjudicación de construcción de esas casas”, aseveró Céspedes.

El legislador cruceño aseguró que “la denuncia es la mejor forma de paralizar la corrupción y cuidar el proceso de cambio y que malos funcionarios sean alejados”.

Espejo responde

El director general ejecutivo, Juan José Espejo, admitió que efectivamente no se entregaron las viviendas y atribuyó la tardanza a la “evaluación crediticia” que hacen los bancos, que por ello trabajan en una norma para flexibilizar los requisitos y agregó que esas viviendas se edificaron en el anterior gobierno que dirigió Evo Morales.

“El motivo por el cual no todas las personas de ingresos medios pueden acceder a estos departamentos es por la evaluación crediticia que realiza el banco, no todos cumplen con los requisitos”, declaró Espejo.

La estatal está trabajando “para proponer una normativa que de alguna manera flexibilice el acceso a este tipo de vivienda adecuada para beneficiar a más familias bolivianas”, añade el reporte oficial de la estatal.

Espejo aclaró, además, que las viviendas fueron construidas por el anterior gobierno. “Estos condominios fueron construidos en gestiones anteriores, en otras circunstancias”.

El ministro Montaño dijo anoche a Red Uno que la denuncia de Céspedes ya es investigada por la unidad de transparencia.