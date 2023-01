Desde papa hasta detergentes, productos peruanos se encarecen en los mercados

“Todo lo que ves en esta tienda viene de Perú y todo ha subido, hasta en un 70% diría yo”, cuenta don Jorge, un vendedor de productos de limpieza e higiene personal en la calle Gallardo, de la ciudad de La Paz.

Desde papa hasta detergentes, los productos provenientes de Perú se han encarecido desde principios de mes debido a los bloqueos causados por los conflictos sociales en el vecino país, los cuales iniciaron en los primeros días de diciembre del año pasado, y tras una breve tregua por las fiestas de fin de año, se reanudaron el pasado 4 de enero.

“Los champús, los jaboncillos, ambientadores, cremas, todo lo traemos de Perú y todo ha subido en cinco, 10 hasta 15 bolivianos en algunos casos”, agregó el vendedor.

Don Jorge agregó que el alza de los precios no solo afecta a los productos importados legalmente, sino también a los de contrabando.

“Las importadoras legales están subiendo un poco más, un champú de marca reconocida que antes lo dejaban en 15 bolivianos, ahora está en 20 bolivianos. Si lo trajeron “por lo bajo” cuesta 18 bolivianos, la diferencia parece pequeña, pero los clientes ya la están notando”, explicó.

En el caso de los detergentes para ropa y productos de limpieza, el vendedor indica que están un 50% más caros, esto debido a que en el país se producen productos similares.

“Con los detergentes sí ha habido una subida, pero por la competencia no ha sido tan grave como con los productos de higiene personal”, acotó.

Otro de los productos peruanos que ha registrado un alza de precio y es cada vez más difícil de conseguir son los fideos.

“Los fideos, tallarines y salsas de algunas marcas peruanas han subido bastante, el paquete de tallarines que antes costaba 7,50 bolivianos ahora lo estamos vendiendo en nueve bolivianos y va a seguir subiendo si no se abre la frontera pronto”, señaló Adrián Montes, un vendedor de abarrotes de la calle Gallardo.

Papa, cebolla y tomate

En el mercado Rodríguez, Amanda acomoda sus productos por color, los tomates rojos adelante, las cebollas moradas al medio, las zanahorias naranjas detrás y en la última fila las papas marrones.

“Todo lo que llega de Perú está muy caro, las papas holandesas, que se usan para hacer papas fritas, están hasta en 125 bolivianos la arroba y casi no hay, antes la arroba costaba 65 bolivianos, las papas que traemos de Cochabamba están a 100 bolivianos. Los tomates también han subido, la carga que antes costaba 600, 650 bolivianos, ahora está 750, hasta 800 bolivianos, lo mismo pasa con la cebolla, por suerte tomate y cebolla hay de los valles, eso ha hecho mantener un poco el precio”, comenta.

Otras vendedoras del centro de abasto señalan que los productos peruanos se están haciendo cada vez más escasos y que en el caso de la papa se ha sumado la mala cosecha en Cochabamba, lo que ha hecho que los precios se disparen.

“Con el tomate y la cebolla no hay mucho problema, han subido, pero no demasiado, el problema es con la papa. La papa peruana ayudaba a que el precio se mantenga estable, pero como ya no llega ha subido nomás”.

En el caso de las frutas, la palta, la manzana, la papaya y otras han subido también de precio, como relata doña Lourdes, una vendedora el mercado Rodríguez.

“La palta peruana estaba 15 bolivianos las más grandes, ahora cuestan 25 bolivianos, la manzana que estaba a cuatro por cinco bolivianos, ahora esta saliendo a 1,50 bolivianos cada una, dependiendo de la variedad”, expresó la vendedora.

Poco contrabando

El miércoles, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, señaló que a pesar de los perjuicios a las empresas por el bloqueo de la frontera con Perú, el contrabando había dado un respiro a la industria nacional, ya que el tráfico ilegal de productos peruanos hacia Bolivia se había detenido.

Esto se pudo evidenciar en el recorrido por los mercados. Productos, como salsas, galletería, algunos lácteos y golosinas provenientes de Perú han desaparecido de los puestos de venta, lo mismo pasa con algunos productos de limpieza y de comida para mascotas, según los vendedores.

“Los productos Gloria, mermeladas, yogures y leche, eso ya no hay, de las salsas especiales ni hablar, esas desaparecieron en diciembre pasado y no han vuelto a llegar. Solo nos quedan algunas golosinas y chocolates, esa clase de cosas. Lo mismo pasa con productos de plástico, llegaban lindas cosas, pero ahora nada”, expresó un vendedor.