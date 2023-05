Activos • Los estados financieros de Fassil al 31 de diciembre de 2022 reflejaban un activo total de 642.826.117 dólares en moneda extranjera.

Pasivos El reporte da cuenta de un total de 662.497.289 dólares en moneda extranjera.

Ahorros Dentro de los pasivos están obligaciones con el público por $us 566.866.404, obligaciones con instituciones fiscales $us 594, obligaciones con bancos y entidades financieras $us 28.725.925; otras cuentas por pagar $us 5.059.403.

Obligaciones entre los pasivos también figuran previsiones $us 474.009; obligaciones subordinadas $us 61.369.049; obligaciones con empresas públicas $us 1.906.

Inversiones Dentro de los activos de Fassil a 2022 figuran disponibilidades en moneda extranjera por $us 56.823.199; inversiones temporarias $us 57.627.012; cartera $us 2.850.277; otras cuentas por cobrar $us 8.364.876.

Bienes Entre los activos también figuran inversiones permanentes por $us 516.919.939 y otros activos por $us 240.814 en moneda extranjera.

Solución Nueve bancos se harán cargo de la cartera de créditos y de los depósitos de los clientes de Fassil: Banco de Crédito de Bolivia, Banco Bisa, Banco Económico, Banco FIE, Banco Ganadero, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia, Banco Unión y Banco Solidario (BancoSol).

Mecanismo Se desarrollará un aplicativo informático que estará disponible en la página web de ASFI como en la página de Fassil para que la gente sepa con su carnet a qué entidad acudir desde el 22 de mayo.