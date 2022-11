Díaz: “En Bolivia se replicará un modelo que sacó a millones de la pobreza en China”

Bolivia, después de México, será el primer país en América Latina en replicar el modelo de “Aldeas Digitales”, basado en las “Taobao Villages”, que se aplica en China desde 2010 y que, según sus impulsores, sacó a millones de personas de la pobreza a través de la capacitación e implementación de herramientas digitales.

Página Siete tuvo la oportunidad de hablar con el experto mexicano Andrés Díaz Bedoya, director ejecutivo y fundador de Atomic88, institución socia del grupo chino Alibaba, quien llegó a Bolivia para preparar el terreno para la entrada al país del modelo de Aldeas Digitales y que participará, junto con otros expertos, en el foro TECnia, organizado por la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

¿Por qué inclusión digital?

En América Latina las tecnologías no han sido incluyentes, no han sido responsables con toda la sociedad y hoy en día la tecnología, más que convertirse en un mecanismo democratizador que emocione a los empresarios, a los emprendedores, es un elemento de brechas que a algunos les da oportunidades y a los muchos otros, a la mayoría, no tanto.

¿Qué son las Aldeas Digitales?

Es un proyecto colaborativo, un modelo que se basa en el modelo de “Taobao Villages” que se inició en China en el 2010.

En China tenían una situación similar a la que vemos en América Latina ahora, con mucha gente sin acceso a las tecnologías y que más que sentirse emocionadas por las tecnologías, les tenían miedo, les causaban ansiedad el pensar en no saber qué está pasando y que la tecnología se les estaba yendo más rápido de lo que sus mentes podían entenderlas.

Por ese entonces yo me encontraba trabajando en China y participé de este proyecto. Comenzamos a hacer capacitaciones masivas de habilidades digitales en la base de la pirámide, con un proyecto de triple hélice en el que colaborábamos con las instituciones de educación superior, los gobiernos locales y los emprendimientos y empresarios locales.

Comenzamos con una comunidad a 50 kilómetros de la oficina en Hangzhou, China, y esa comunidad vendió el año pasado aproximadamente 20 millones de dólares en nueces, una comunidad de 120 familias que hace 12 años estaba sumergida en la pobreza extrema.

De ese tipo de comunidades creamos 5.210 en 11 años, que sacaron a más de 50 millones de personas de la pobreza.

Desde el 2018, el Banco Mundial ha estudiado esta iniciativa como un mecanismo de eliminación de la pobreza en países en desarrollo.

En 2019 yo regresé a América Latina a replicar el modelo, comenzando por México. Allá, el año pasado se capacitaron 400 docentes universitarios, que capacitaron a 8.000 estudiantes universitarios, que se dividieron en equipos de cinco e intervinieron alrededor de 1.750 empresas en siete estados de México, con resultados increíbles y en Bolivia se replicará este modelo que sacó a millones de la pobreza en China.

¿Cuál es el plan de trabajo?

Ahora que estoy en el país, hemos empezado a integrar el equipo, porque esto no se puede solamente en un lado, esto es un esfuerzo que debe ser colaborativo para comenzar a integrar lo que será Aldeas Digitales ya el próximo año en Bolivia.

La capacitación es la primera parte del proyecto, capacitaremos docentes y ellos capacitarán a sus estudiantes, sin embargo, los últimos actores, los empresarios, no serán capacitados.

¿Por qué no se los capacitará?

Un empresario está trabajando al día, entonces no pueden ponerse dos horas haciendo modelos de contabilidad, no le darán continuidad y las herramientas que puedan aprender en un primer momento en la capacitación no van a permear en sus actividades diarias.

Entonces, los jóvenes, de la mano de sus mentores, diseñarán soluciones específicas a las necesidades de las empresas.

Lo primero que van a hacer es diagnosticar su madurez digital en términos de cinco ejes: la digitalización interna de su organización, qué tan eficientes y ágiles son; la utilización de datos para la toma de decisiones; la utilización de sistemas de logística y última milla, la utilización de sistemas de pagos digitales y finalmente la operación en plataformas digitales.

¿Como se implementará el modelo de las aldeas?

Sobre los cinco ejes vamos a medir cómo está su madurez y después los jóvenes analizarán cuáles son las herramientas puntualmente que mejor le quedan a esa empresa, dependiendo de su nivel de madurez y trabajarán en implementarlas.

Entonces se hará un proceso de diagnóstico, propuesta, implementación y pilotaje de las herramientas.

Haremos una medición de madurez al principio, a la mitad y al final. El objetivo no es llegar a enseñarle nada a estos empresarios, ellos saben hacer su trabajo mejor que nadie más, lo que sí vamos a hacer es ayudarles a implementar herramientas muy puntuales que probablemente no conocen o no saben cómo se aplican y les ayudaremos a tenerlas, usarlas y aprovecharlas.

¿Qué tipo de empresas se beneficiarán del proyecto?

Vamos a intervenir desde micronegocios, talleres artesanales, microempresas, comunidades y grandes empresas.

El proceso de transformación digital lo necesitan todas las empresas, no importa si tienes un trabajador o si eres una empresa de 1.500 empleados, este proceso de transformación digital, que hace a las empresas del mundo tan competitivas en un mercado conectado y global es un proceso por el que las empresas de América Latina no han pasado.

Es necesario en todos los tipos de empresa y por eso queremos intervenir en todo tipo de empresas.