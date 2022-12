Diputada Nayar alerta que hay tres proyectos de ley de préstamos millonarios para “endeudar a Bolivia”

La diputada de la alianza política Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, alertó este viernes sobre tres proyectos de ley que están próximos a tratarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional para solicitar préstamos millonarios a distintas instancias internacionales. Advirtió que estos créditos “endeudarán más al país” porque van dirigidos principalmente para empresas públicas “deficitarias”.

“Están cada vez gestando más préstamos internacionales y clarísimo es el ejemplo porque mañana tenemos una sesión en la Comisión de Planificación donde se va a tratar un proyecto de ley de un préstamo con el BID de $us 100 millones, de un préstamo con el Instituto de Crédito Fiscal de $us 30 millones, un crédito de la Agencia Francesa para el Desarrollo de 200 millones de euros, de un crédito con el Banco Mundial de $us 300 millones”, informó Nayar.

La legisladora indicó que lo paradójico es que el Estado, a pesar de tener elevado déficit fiscal y un alto endeudamiento, continúan gastando en los salarios.

“Han incrementado el gasto en los salarios en 2 mil millones de bolivianos. Es como que quien maneja las finanzas de una familia, vaya y pida prestado a un lugar, a otro lugar, y no tenga cómo devolver esa platita. ¿De dónde van a devolver ustedes?”, criticó.