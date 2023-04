En la orden del día está contemplada la discusión del proyecto de Ley No 281/2022-2023 que aprueba el convenio de préstamo para el proyecto de ampliación y equipamiento del hospital de tercer nivel de Oruro suscrito el 9 de febrero de 2023 entre el Estado y el Banco de Exportación de Corea (Eximbank) por 78 millones de dólares.

El tercer proyecto es el No 268/2022-2023 que aprueba el “Contrato de préstamo No 5705/OC-BO para el Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II”, suscrito el 24 de de enero de 2023 con el BID por un monto de 52 millones de dólares.

José Luis Porcel, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), anticipó que no respalda la aprobación con el crédito de 500 millones de dólares con el BID porque es de libre disponibilidad para el Gobierno, ante la crisis que se enfrenta por la falta de recursos y la caída de Reservas Internacionales de Netas (RIN).

Aseguró que en el debate en la Comisión de Economía Plural, las autoridades no demostraron cómo se van a cumplir los objetivos del contrato que es de apoyo a poblaciones vulnerables del Covid-19. “Es como si pidieran una cuota de 100 bolivianos para hacer algo el fin de semana, pero si se consulta qué se va a comprar, se responde que se entregue nomás. Es mucha plata 500 millones de dólares y no se puede improvisar, en la Comisión lo aprobaron sólo porque el MAS tiene mayoría”, precisó.

El diputado de Creemos Erwin Bazán criticó que el Gobierno busque la aprobación de créditos en forma desesperada, cuando devolvió con costos adicionales para el Estado, el financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se gestionó en el gobierno de Jeanine Añez.

Aseguró que el Ejecutivo, ahora que hay una caída de las RIN, busca la forma de obtener divisas y circulante mediante la contratación de más deuda, pero el presidente Luis Arce sólo niega la crisis.

“La crisis es consecuencia de la dilapidación de los recursos en los últimos años, se gastaron 12 mil millones de dólares de las RIN. El dinero que quieren inyectar ahora es vía deuda y recuperar los dólares que ya no se tienen. La crisis no se enfrenta con más deuda, sino con ajustes macroeconómicos, el gasto público es la base del modelo del MAS y sólo se sostiene con deuda y no con divisas propias”, remarcó.

En ese contexto, Bazán adelantó que la bancada de Creemos no respaldará la aprobación de los nuevos contratos de crédito que pretende aprobar el MAS.