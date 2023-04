En una segunda votación tras un polémico recuento realizado el pasado viernes, la Cámara de Diputados aprobó en grande la noche de este sábado la ley del oro, con mayoría absoluta de los asistentes, tal como lo establece el reglamento de debates.

De 122 legisladores presentes, 73 dieron su visto bueno a la polémica normativa que permitirá al Banco Central de Bolivia (BCB) vender el oro de las reservas internacionales, 45 rechazaron su aprobación y además se registraron cuatro votos nulos.

“Esto muestra que cuando hay democracia y transparencia el país gana”, sentenció el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, para luego anunciar el tratamiento en detalle de la normativa.

Al comenzar la sesión, Mercado decidió repetir la votación para aprobar ley, luego de que varios diputados del oficialismo y de la oposición le advirtieron que sostener el resultado de la votación del viernes para argumentar una aprobación por mayoría absoluta podría derivar en procesos legales, ya que en los hechos no se habían logrado los votos suficientes.

Además, determinó que la votación sea secreta para que los legisladores “no sean chantajeados”, en clara alusión a la facción radical de su partido.

“A fin de que la norma no sea obstaculizada, más adelante, con procesos que algunos van a hacer para dañar al país y la estabilidad, decidimos repetir la votación inmediatamente pero de forma secreta como corresponde y respetando la democracia. Qué nuestros diputados no sean chantajeados que no sean sojuzgados”, declaró.

Inmediatamente después, la Cámara baja comenzó con el tratamiento, en detalle, del proyecto de ley, que es cuestionada por la oposición y por parte del ala denominada evista del Movimiento Al Socialismo (MAS).