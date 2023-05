El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, aseguró este domingo que durante la intervención no se encontraron dólares en las cajas y bóvedas del Banco Fassil como para devolver a los ahorristas en esa moneda y negó que exista una intención de aplicar una “desdolarización” como en la época de la UDP.

La autoridad no se refirió a las inversiones temporarias y permanentes que figuran en los estados financieros de la entidad intervenida.

“Esta entidad ha recibido depósitos en dólares, pero cuando llegamos con la intervención, resulta que en caja y bóvedas no existen dólares físicos para utilizarlos en la devolución. En este caso las obligaciones serán transferidas a un fideicomiso, este se hace cargo de créditos que no fueron transferidos a 9 bancos”, precisó en una entrevista en Bolivia TV.

Estos depósitos que estaban en dólares, se devolverán en bolivianos a la cotización del tipo de cambio oficial y están acompañados del Fondo de Protección del Ahorrista. “Se devolverá en bolivianos a la cotización oficial y se cumple con el Código Civil artículo 405 que hace referencia a que las obligaciones en moneda extranjera se puede hacer el cambio a la cotización oficial”, recalcó.

El mencionado artículo 405 (Obligación referida a moneda extranjera o índice –valor) señala: “La obligación referida en su importe a moneda extranjera o a otro índice de valor se paga en moneda nacional al tipo de cambio en el día del pago”.

También puede leer:

Alertan que liquidación de Fassil siembra el temor de la desdolarización

Cuando se le consultó a Yujra que los balances de Fassil muestran activos en moneda extranjera, la autoridad aseguró que esto “no es así”.

“Lo que ha ocurrido es que han usado una mala práctica, no atendió adecuadamente, las entidades hacen una serie de operaciones, transferencias al exterior, compra y venta de dólares. Fassil no tenía ni en caja ni en bóveda los dólares que se podían utilizar para la devolución a los depositantes. La misma cartera está teniendo inconvenientes”, insistió Yujra.

Sin embargo, la autoridad no hizo mención a otros activos fuera de los recursos en bóvedas, como son las inversiones permanentes y temporarias.

Los estados financieros del Banco Fassil al 31 de diciembre de 2022, sin embargo, revelan que la entidad tenía como activos un total de 662,4 millones de dólares en moneda extranjera. Por ejemplo, inversiones temporarias por valor de 57.627.012 dólares (57,6 millones), inversiones permanentes por 566.919.939 dólares (566,9 millones), una cartera por 2.850.277 dólares (2,8 millones), entre los principales activos a esa fecha.

Las obligaciones en moneda extranjera con el público (depósitos) alcanzaban un valor de 566,8 millones de dólares, que serán devueltos en bolivianos.

Dolarización

Yujra criticó los comentarios de analistas y empresarios que hablan de una “desdolarización”, por la decisión de la ASFI de devolver los ahorros en dólares, ahora en bolivianos al público.

Explicó que la situación de una entidad intervenida como Fassil es diferente al de un banco vigente y en actividad.

“Acá la situación jurídica cambio, Fassil ya no está con vida por lo tanto los mecanismos que se aplican están en función de la ley y la normativa en esta situación extraordinaria. Este caso particular no tiene nada que ver con resto de bancos, estas entidades deben dólares, por lo tanto hacer paralelismo de esta situación particular con la UDP o desdolarización es irresponsable”, recalcó.

Para el director de la ASFI es lamentable que se generen comentarios innecesarios y se siembre preocupación, cuando los hechos son distintos. “Más bien se está dando certeza de la devolución de los ahorros”, puntualizó.

Nueve bancos se harán cargo de la cartera de créditos y de los depósitos de los clientes del Banco Fassil.

Los bancos que se adjudicaron la cartera y depósitos de Fassil son: Banco de Crédito de Bolivia, Banco Bisa, Banco Económico, Banco FIE, Banco Ganadero, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia, Banco Unión y Banco Solidario (BancoSol).