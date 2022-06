Director del INE confirma renuncia, pero aún espera la respuesta de Arce y “garantiza” el censo

Cuando faltan cinco meses para el Censo de Población y Vivienda 2022, salió a la luz la carta de renuncia del director nacional de Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, quien llegó al cargo en noviembre del 2020.

En una entrevista con Bolivia Tv, Arandia confirmó su renuncia al cargo, pero aclaró que aún espera la respuesta del presidente Luis Arce. En ese contexto, aseguró que el Censo de Población y Vivienda 2022 programado para el 16 de noviembre está “garantizado”.

”Evidentemente, esta carta la presente hace bastante tiempo, pero hay algo que quiero destacar, el censo es un proyecto en marcha”, afirmó la noche de este martes en una entrevista en Bolivia Tv.

“El censo no se para bajo ningún punto de vista, no tendría por qué pararse y el trabajo censal en este momento se está llevando con normalidad por más que llevó con baja médica de un mes, no ha habido ningún parón, es más, se han acelerado muchas cosas”, aseguró.

Su afirmación surge horas después de que saliera a la luz su carta de renuncia fechada en mayo dirigida al presidente Arce.