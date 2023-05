En criterio de Laredo, si la ecomomía estaría bien, no se tendría problemas con los dólares, no se necesitaría poner cupos a las exportaciones.

El problema central es la falta de acceso a dólares que es fundamental para los industriales, importadores y otros y ese es un retroceso para la reactivación económica.“Si no actuamos ya con soluciones vamos entrar en una crisis económica seria, de donde se va sacar divisas para seguir subvencionando los hidrocarburos, mantener el tipo de cambio, la exportación de gas no cubre”, precisó.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In tempus consequat condimentum. Quisque augue felis, aliquet varius ullamcorper ac, egestas sed erat.

Sed pretium semper urna, eget euismod risus imperdiet nec. Aliquam non elementum velit. Phasellus et ligula orci. Curabitur auctor accumsan dolor non vestibulum. Proin cursus enim non nisl condimentum venenatis. Nullam magna sapien, pharetra suscipit molestie nec, congue sit amet lacus. Nam nisl libero, feugiat vel lacinia et, imperdiet id ante. Vestibulum et eros ac turpis faucibus rhoncus. Praesent faucibus vulputate odio vitae pretium. Duis arcu erat, lobortis id euismod nec, consectetur nec felis. Integer nec nibh justo, sit amet consequat diam. Maecenas placerat enim ac sem porttitor a laoreet urna iaculis. Duis pretium convallis dui, tincidunt iaculis dui tincidunt a.

Nunc dignissim orci ut orci feugiat ac molestie lacus dictum. Fusce eget suscipit neque. Curabitur at metus odio, vitae varius augue. Aenean ac turpis non purus laoreet dignissim. Quisque ante diam, dictum at malesua