La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y las nueve entidades que se adjudicaron la cartera y depósitos del Banco Fassil trabajan en la migración de la base de datos para que desde el 22 de mayo la gente pueda retirar o mantener sus ahorros en la institución que le toque.

Hay dos formas para que una persona pueda conocer su nueva entidad bancaria: en la primera se publicará la lista de bancos designados a la gente y en la segunda se podrá averiguar con el CI en sitios de ASFI y Fassil.

El director de la ASFI, Reynaldo Yujra, luego de una entrevista con Bolivia TV, explicó a los medios de prensa que tras la elección de los bancos que participaron del proceso y que se dieron a conocer el viernes, comenzó la tarea logística y operativa para la migración apropiada de la información a la base de datos de las nuevas entidades que reciben depósitos y créditos.

“Desde el viernes estamos en pleno proceso de migración de los datos a las entidades que recibirán créditos y depósitos y los técnicos de las áreas tecnológica, financiera y contable trabajan en la homologación de las plataformas. Cuando se termine toda la migración de base de datos de ahorristas y prestatarios se podrá iniciar la devolución de los depósitos”, dijo.

Yujra informó que cada una de las nueve entidades que se adjudicaron cartera y depósitos publicarán en los siguientes días en medios de prensa cuáles son sus clientes.

Pero también se utilizará o habilitará una plataforma digital en la página web de ASFI, del propio Banco Fassil intervenido y en cada uno de los nueve bancos ganadores, en la que la gente podrá hacer consultas simplemente introduciendo el número de carnet de identidad.

Ahí la población que tenía ahorros o créditos en Banco Fassil podrá conocer de manera inmediata con qué entidad le tocará trabajar, ya sea para retirar o mantener sus depósitos.

El director de la ASFI apeló a la racionalidad de los clientes y evaluar si es que necesitan retirar todos sus ahorros, ya que no es necesario o solo una parte. “Habrá quienes necesitan la totalidad, pero otros que solo necesitan una parte, no vale la pena arriesgar y llevar todo a sus casas, en otras oportunidades han perdido el interés, los familiares les hicieron gastar . Es importante hacer una evaluación y no exponerse a riesgos”, precisó la autoridad.

Yujra recordó que nueve entidades reciben depósitos y créditos del Banco Fassil en una proporción importante, pero no todo. El resto se dirigirá a un fideicomiso, que tendrá el acompañamiento del Fondo de Protección de Ahorrista, desde donde se procederá de similar manera con la devolución de ahorros.

Estos depósitos que estaban en dólares, se devolverán en bolivianos a la cotización del tipo de cambio oficial y están acompañados del Fondo de Protección del Ahorrista. “Se devolverá en bolivianos a la cotización oficial y se cumple con el Código Civil artículo 405 que hace referencia a que las obligaciones en moneda extranjera se puede hacer el cambio a la cotización oficial”, recalcó.

El mencionado artículo 405 (Obligación referida a moneda extranjera o índice–valor) señala: “La obligación referida en su importe a moneda extranjera o a otro índice de valor se paga en moneda nacional al tipo de cambio en el día del pago”. “Esta entidad ha recibido depósitos en dólares, pero cuando llegamos con la intervención, resulta que en caja y bóvedas no existen dólares físicos para utilizarlos en la devolución. En este caso las obligaciones serán transferidas a un fideicomiso, éste se hace cargo de créditos que no fueron transferidos a nueve bancos”, puntualizó.

De acuerdo con el director de la ASFI, se hizo una distribución aleatoria y equitativa de la cartera y depósitos del Banco Fassil intervenido en función de las ofertas realizadas por las entidades interesadas. Se definieron cinco criterios para la selección de los bancos: a) Que el coeficiente de adecuación patrimonial esté en un rango igual o más de 11%, b) Que la entidad a ser seleccionada tenga autorización de la ASFI para captar ahorros de público, c) Que la entidad tenga cobertura en al menos siete departamentos. d) Que la entidad cuente con una calificación de riesgo de doble A2 o superior y e) Un índice de liquidez de corto plazo mayor a 40%.