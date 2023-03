El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió este lunes las medidas que lleva adelante el Gobierno nacional y sostuvo que la economía boliviana está “pagando las facturas” sobre las no inversiones de forma “agresiva” en hidrocarburos durante la gestión de Evo Morales. Agregó que, el “mar de gas” era mentira.

“Con esos niveles de inversión de ejecución efectiva, obviamente no ha habido los réditos que se hubieran esperado en el sector petrolero y actualmente la economía boliviana está pagando las facturas de no haber hecho esa inversión, en la manera agresiva que les he ido señalando”, sostuvo la autoridad.

Incluso reprochó a un exministro del Gobierno de Morales, por haber dicho que estábamos sobre un “mar de gas”, cuando esa afirmación era mentira.

“Un Ministro de Hidrocarburos de ese entonces le mintió el compañero Evo Morales, diciéndole que estábamos en un mar de gas y actualmente no hay ese nivel de producción”, agregó Montenegro en referencia a declaraciones que hizo el exministro Luis Sánchez en 2019.