Ecojet pide licencia para no operar hasta el 28 de junio; DGAC la conmina a operar antes de agosto

Ecojet solicitó licencia para no operar entre el 19 y 28 de junio, debido a que sus tres aeronaves están en mantenimiento y una cuarta que adquirió está siendo adecuada a las normativas y disposiciones requeridas para iniciar vuelos. Entretanto, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) la conminó a reanudar vuelos hasta antes de agosto próximo, de lo contrario le advierte que perderá su certificado de operación.

“Ecojet ha presentado una nota que señala que del 19 al 28 de junio no van a operar, eso es un problema que se tiene porque cubría rutas del norte del país, donde no hay operaciones y es la preocupación que tiene el Gobierno. Las aeronaves deben ser puestas en condiciones seguras hasta antes de agosto, sino le retiraremos la certificación de operador aéreo”, explicó el director de la DGAC, Celier Aparicio.

La DGAC informó que se estuvo haciéndole seguimiento a la aerolínea privada desde 2021, cuando en octubre de ese año registró un paro durante tres semanas, debido a mantenimientos no programados en la única aeronave que con la que volaba, ya que las otras dos también estaban siendo reparadas.

Ante ello, la reguladora le solicitó un plan de contingencia, indicándole que no puede parar las operaciones de manera repentina. La aerolínea respondió que cuando no tiene naves, los pasajeros son transferidos a Boliviana de Aviación (BOA), con el fin de no afectar a los usuarios.

No obstante, Aparicio dijo que la DGAC no estuvo satisfecho con esa respuesta y se le pidió que disponga de otra aeronave y que no puede operar sólo con una. A fines de diciembre pasado, Ecojet informó que iba a comprar una nueva aeronave y que llegaría en enero, aunque arribó en mayo.