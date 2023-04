La autoridad expresó que se difundió una “serie de mentiras” en el sentido que ese proyecto afectará a los gremiales, carpinteros o cuentapropistas, indicando que en la ley 280 existe una nueva delimitación de nuevos delitos tributarios, “algo que es falso”, dado que todo elemento relacionado a temas tributarios se tiene que tratar en leyes tributarias.

“El proyecto de la Ley 280 no tiene ninguna nueva delimitación de ningún delito tributario, por lo tanto, le decimos a este dirigente de la derecha que se haga asesorar mejor y que no haga afirmaciones que son mentiras, con el fin de confundir a los gremiales y otros sectores”, señaló.

Agregó que actualmente se hace la socialización de la futura norma y que para esta semana está programada la visita de los encargados de dar a conocer el proyecto, a varias regiones del país. Ello se hace -refirió- para que la gente no se deje “sorprender” por estos dirigentes que defienden a los “grandes contrabandistas”.

Sobre la consulta de a quiénes va a alcanzar la normativa, Montenegro indicó que no se dejará pasar a los contrabandistas y que, en ese marco, no se dejará pasar a los “grandes negocios”. No obstante, en el caso de los gremiales, que tienen capitales que fluctúan los 10.000 dólares, no se consideran movimientos inusuales grandes.