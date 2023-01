En promedio, las empresas estatales reportaron un 70% de ejecución de su presupuesto a noviembre de 2022, pero entre estas compañías algunas tienen niveles muy bajos, como Quipus, que sólo alcanzó un 15% en 11 meses.

Según expertos, las firmas no logran alcanzar a generar los ingresos proyectados, presentan déficit, hay burocracia, mala gestión y por eso no logran una mayor eficiencia en el gasto.

Las estadísticas de Presupuesto y Ejecución del Sistema de Gestión Pública (Sigep) del Ministerio de Economía, a noviembre 2022, revela que las empresas estatales ejecutaron, en promedio, un 70% de su presupuesto (gasto e inversión).

Pero algunas que se crearon desde 2007 en adelante, en el gobierno del MAS, tienen bajos niveles de gasto, como Yacana, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y Quipus, entre otras.

Este medio solicitó una explicación de estatales como YPFB o YLB, pero no recibió respuesta.

La ejecución de la inversión pública en general a noviembre alcanzó sólo un 39,7%, informó en diciembre el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. “Tenemos al mes de noviembre, una ejecución en relación con el presupuesto aprobado del 39,7%, cercano al 40%. Hay que tomar en cuenta que, generalmente, diciembre es uno de los meses en los que se acelera más la inversión pública y es siempre el mes en el que sube la ejecución”, indicó.

El economista Julio Linares opinó que las empresas tradicionales tienen una ejecución razonable, pero en las de reciente creación su nivel no es óptimo.

“Las empresas, las que son tradicionales e históricas son las que ejecutan en buen ritmo. Llama la atención los nuevos emprendimientos que son seis o siete que tienen menos del 40% de su ejecución. Este porcentaje es bajo no porque gasten o inviertan menos de lo deseado, básicamente es porque no cuentan con los ingresos proyectados”, precisó.

Para el economista, el Gobierno “sigue insistiendo” en mantener estas empresas con niveles de ejecución de 40% para abajo y sin que ellas puedan generar sus propios recursos.

En octubre el especialista llevó adelante un análisis e identificó 12 firmas estatales con pérdidas por 3.049 millones de bolivianos desde que fueron creadas.

El análisis se hizo con base en datos de los ingresos, gastos, la medición del superávit/déficit, el estado de resultados y la construcción de diferentes ratios financieros. Entre ellas, se encuentran Emapa, Mi Teleférico, Quipus, Easba y Construcciones del Ejército, entre otras.

La conclusión de Linares es que la baja ejecución en algunas empresas no es por la capacidad administrativa o técnica para gastar, es porque no logran los ingresos para ejecutar y lo único que pueden hacer es pagar sueldos porque no pueden comprar ni invertir en nada más.

El economista Germán Molina advirtió que los datos a noviembre aún “son parciales” y sólo proporcionan información del gasto, mas no del ingreso. Pero consideró que se puede conocer la situación financiera de las empresas tomando como dato la deuda flotante, es decir, préstamos que deben pagar a corto plazo. “Si (las empresas estatales) tuvieran recursos, la deuda flotante llegaría a cero, pero todas tienen esa carga. Por ejemplo, YPFB tiene una deuda flotante de 1.060 millones de bolivianos. BoA es otro ejemplo (con una deuda de 20,3 millones de bolivianos) y significa que genera ingresos, pero gasta más”, dijo.

Entre los problemas que identificó Molina está la excesiva burocracia. “Demora en atención a solicitudes de pago, retrasos en la aprobación de proyectos para la ejecución de la inversión. Las adjudicaciones, las licitaciones toman su tiempo. Otros factores que también influyen son los paros, las huelgas y eso es lo que se enfrenta ahora”, puntualizó el analista económico.

El investigador de la Fundación Jubileo y expresidente de la Comibol Héctor Córdova sostuvo que es necesario diferenciar el gasto corriente que está relacionado con el pago de sueldos con el de inversión, que es donde hay dificultades. “Una ejecución presupuestaria del 65% muestra que hubo dificultades que no han permitido llegar por lo menos a un 80%”, añadió.

Por otro lado, considera que no se elabora de forma adecuada el presupuesto. “A veces, en las empresas estatales se tiende a colocar muchas cosas cuando se elabora el presupuesto. Luego no se puede ejecutar y aparecen con porcentajes bajos”, explicó.

Otras empresas no superan el 60% de ejecución, como Vinto, que llega al 53%.

Para Córdova, esto es un mal síntoma de gestión de las empresas estatales. “Ya sea por elaborar un mal presupuesto o fallar en la capacidad de ejecución, se muestra deficiencias de gestión y eso es un llamado de atención a los ejecutivos. Eso significa errores de planificación, capacitación y otros elementos”, manifestó el experto.

Recursos para 2023

Para 2023, el Gobierno central tiene asignado el 85% de los ingresos del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 y ese porcentaje es similar al que se registró el pasado 2022.

Es decir que, de los 243.950 millones de bolivianos del presupuesto consolidado, el nivel central se queda con el 85%.

El 55% del presupuesto consolidado de ingresos lo absorben los órganos de Estado y el 30%, las empresas estatales; ello suma el 85%. El 15% restante corresponde a los gobiernos municipales, departamentales, universidades públicas, entidades descentralizadas y otros.

Ante este panorama, el analista económico y financiero Jaime Dunn explicó que, entre 2015 y 2019, alrededor de 3,7 puntos porcentuales del déficit fiscal “es causado por las empresas públicas”. “Su gasto es tan alto que son responsables de un 30% del déficit fiscal del país. Emapa, por ejemplo, en ingresos de operación se presupuestó mil millones de bolivianos, pero su gasto va a ser 1.200 millones. En ese caso si ejecutan al 100% obviamente habría una pérdida”, observó.

Para Dunn una elevada ejecución presupuestaria no necesariamente es algo positivo.

Explicó que muchas de las empresas son “deficitarias”. “Lo mejor sería que estas empresas tengan una ejecución de gasto lo más bajo posible. No se las debería medir por su ejecución presupuestaria, sino por su rentabilidad”, remarcó.

Consideró que las empresas públicas deberían medirse por los mismos parámetros de las firmas privadas con indicadores de rentabilidad, logro de objetivos en sus inversiones, captura de mercado, crecimiento de ventas, rentabilidad sobre patrimonio y sobre activos.

“El gasto de capital de YPFB es muy grande. Entre el 2012 y el 2021 fue de 3.700 millones de dólares, pero con esa cifra no pudo incrementar las reservas de gas natural para el país. No hubo más descubrimientos y son inversiones que no dieron resultado”, apuntó.

La baja ejecución en general en las empresas obedece a que no tienen ingresos o no se les desembolsó lo previsto. “Tenemos empresas públicas de todo tipo, unas viven de sus ingresos y otras que lo hacen de la transferencia de recursos y no ejecutan porque no tienen los recursos a tiempo. Toda empresa que no es rentable ni autosuficiente no debería existir y, encima, si no tiene capacidad de ejecución presupuestaria, con mayor razón”, sostuvo Dunn.

Ingresos de empresas

El Ministerio de Economía aclaró que las empresas públicas generan sus propios ingresos que se destinan a costear sus operaciones, inversiones y cumplir con sus obligaciones financieras. Por lo tanto, “no reciben subvención del TGN para sus gastos operativos”.

El presupuesto consolidado de ingresos de operación de las empresas estatales en el PGE 2023 es de 61.111 millones de bolivianos. YPFB llega a 46.284 millones de bolivianos; Comibol, 2.162 millones; Vinto, 1.717 millones; Empresa Nacional de Electricidad, 1.209 millones; Emapa, 1.8084 millones; Boliviana de Aviación (BoA), 2.713 millones; y el resto de las empresas públicas, 5.942 millones de bolivianos.