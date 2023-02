Ejecución de la inversión pública llegó al 52,5%; ven problemas con financiamiento

La ejecución de la inversión pública en 2022 llegó al 52,5%, una de las más bajas de los últimos años. Expertos señalan que esto se debió a problemas para hallar financiamiento y a la burocracia estatal.

Para 2022 se tenía programada una inversión pública de 5.015 millones de dólares, de los cuales sólo se ejecutaron 2.634 millones de dólares, el 52,5%.

“De acuerdo con los datos preliminares del Sistema de Información de Gestión Pública, el año pasado se alcanzó a una ejecución en inversión pública total de 2.634 millones de dólares”, señaló en una conferencia de prensa el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui.

La autoridad agregó que del total ejecutado, la administración central ejecutó 2.015 millones de dólares, la administración departamental 210 millones de dólares y la administración local 409 millones de dólares.

“El actor principal de la inversión pública es el Gobierno central a través de sus diferentes entidades ejecutoras. Es el actor fundamental dentro de lo que es la inversión pública con ese 76%”, indicó.

Respecto a las entidades y ministerios con mayor ejecución presupuestaria, Cusicanqui indicó que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ejecutó algo más de 532 millones de dólares, seguida de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) con 195 millones de dólares, la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) con 138 millones de dólares.

Además del Ministerio de Medio Ambiente y Agua con 127 millones de dólares y su par de Obras Públicas, Servicios y Vivienda con 126 millones, entre los principales ejecutores del monto total durante 2022.

“Las gobernaciones solamente han ejecutado alrededor de 205 millones de dólares en comparación con la ejecución de un poco más de 2.000 millones de dólares del Gobierno central. Eso demuestra nuevamente lo fundamental que resulta ser el Gobierno central en la ejecución de la inversión pública”, sostuvo el ministro.

Cusicanqui indicó que las gobernaciones de Potosí y La Paz reportan mayor ejecución de inversión pública en 2022; asimismo, los municipios de Santa Cruz y La Paz son los que también alcanzaron más ejecución.

En su exposición, Cusicanqui evitó hablar de porcentajes de ejecución sobre el total presupuestado.

Baja ejecución

Según el analista financiero Jaime Dunn, la baja ejecución de la inversión pública se puede explicar por la dificultad del Estado para conseguir financiamiento para los proyectos.

“El año pasado se esperaba emitir bonos en el exterior por más de 2.000 millones de dólares y por 1.000 millones de dólares se iba a ir a la inversión pública. Como los bonos no se han logrado emitir, no ha habido los recursos suficientes. El otro tema es que para ejecutar la inversión pública es necesario también que haya contraparte por parte de los municipios o gobernaciones y ellos por falta de presupuesto a veces no tienen las contrapartes y por eso no se puede ejecutar el presupuesto”, explicó.

Por su parte, el economísta Gonzalo Chávez señaló que sumada a la falta de recursos, otra de las razones es la excesiva burocracia y las trabas que pone el Gobierno central a los gobiernos subnacionales.

“La primera razón es que no hay plata. Si el Gobierno está sin dinero y no puede financiar los proyectos ni con ingresos que vengan del sector hidrocarburos y otros ni con deuda. La segunda razón tiene que ver con problemas administrativos y a veces conflictos políticos”.

Chávez señaló que el Gobierno ejecuta con mayor velocidad desde el Estado central, pero muchas veces municipios y gobernaciones ejecutan menos por las trabas y la burocracia para conseguir recursos de contraparte y que esto es especialmente evidente en municipios y gobernaciones que son de la oposición.

“Entonces el Gobierno es tremendamente gastador a nivel nacional y se vuelve neoliberal a nivel regional porque restringe el gasto, anuncia mucho, pero restringe sobre todo con burocracia y temas administrativos y algunas veces con criterios políticos a ciertas regiones donde hay la oposición”, explicó.

Por su parte, el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, señaló que más allá del bajo nivel de ejecución de la inversión pública, lo importante es que ésta se enfoque en proyectos con impacto y generación de riqueza para las comunidades.

“Lo importante no es gastar, sino invertir, y ahora dentro de inversión tampoco es invertir en obras de cemento que no traen ningún beneficio; por ejemplo, las canchas, que no aportan en lo productivo, pero por ejemplo si se aporta un sistema de riego, una represa o algo que va a mejorar las condiciones económicas de los beneficiarios, hay que apuntar ahí”, explicó el experto.