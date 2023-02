El Sector Público No Financiero (SPNF) está compuesto por el Gobierno General y por las empresas públicas. El Gobierno General por su parte comprende al Gobierno Central, las gobernaciones, los gobiernos municipales y la seguridad social.

“En el marco de la Ley 331 de 27 de diciembre de 2012, del Decreto Supremo No 1841 de 27 de diciembre de 2012 y del Decreto Supremo No 1841 de 18 de diciembre de 2013, el BCB podrá comprar dólares a través de la Entidad Bancaria Pública (Banco Unión), generados por el sector exportador privado a tipos de cambio entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio oficial de venta”, señala la Resolución 025/2023.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que no se modificará el tipo de cambio y que el Banco Central de Bolivia (BCB) impulsa algunas medidas para reforzar el nivel de Reservas Internacionales Netas (RIN).

“Hemos sido claros en una conferencia de prensa, donde hemos señalado que el Gobierno hasta que no vea algo importante porqué cambiar la política cambiaria no lo va a hacer. El BCB justamente ha optado por ciertas políticas para ir reforzando las RIN”, puntualizó la autoridad durante la rendición pública de cuenta final 2022.

La autoridad sostuvo que se debe dejar al Gobierno operar en términos de política económica y aplicar todos los instrumentos que permitan preservar la estabilidad económica.

“Si no dejan que el Gobierno use todo los instrumentos de política a su disposición , hay una suerte de sabotaje con el trabajo de la parte económica del país y eso el pueblo no lo va permitir, porque afecta al final al bolsillo de la gente necesitada. El gobierno ahí está muy claro en su responsabilidad para aplicar todo de tipo de políticas que preserven la estabilidad económica”, puntualizó Montenegro.