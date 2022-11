El censo 2012 se llevó a cabo con una cartografía incompleta en las ciudades

El censo del año 2012 se llevó adelante sin una cartografía completa y se usó la base de datos de 2001. Expertos advierten que faltó concluir el trabajo en las ciudades o que la información no fue transferida a una base de datos en el Instituto Nacional de Estadística (INE). Como resultado, el día de la encuesta nacional faltó boletas, material y no se llegó a toda la población.

“Las capitales de departamento fueron las que no alcanzaron a concluir la cartografía. Si recordamos, (el personal del INE) no visitó nuestras viviendas. Eso se debe a que en las capitales de departamento se realiza la actualización cartográfica al final y es más fácil el avance”, declaró un funcionario de la entidad que prefirió guardar su nombre en reserva.

El fin de semana, el presidente Luis Arce denunció que en el censo de 2012 no se realizó la actualización cartográfica. El dignatario enfatizó que organismos internacionales recomendaron que se posponga (el actual censo) para hacer la actualización cartográfica. Para esta tarea, personal del INE visita casa por casa para saber el número de familias y personas que viven en cada inmueble. Los datos le permiten al INE distribuir el personal para determinados sectores y el material para el censo.

En una publicación de 2012, el extinto director del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UMSA René Pereira expresó su “preocupación” por esta deficiencia. “Todavía no se ha concluido en ciudades capitales como está anunciando oficialmente el INE, porque muchos de los hogares de las ciudades principales no han sido visitados por el personal actualizador de la cartografía”.

Incluso, el exdirector del INE Ricardo Laruta reconoció –en ese entonces- que no concluyeron con este trabajo. “La cartografía no ha concluido con el censo de población y vivienda, sino que continúa, tenemos el Censo Agropecuario y las Encuestas de Hogares. La cartografía es multipropósito y los mapas obtenidos y utilizados para el operativo sí cumplieron su objetivo”.

La exdirectora del INE de Santa Cruz Melvy Vargas recordó que por información que recopiló en el trabajo de campo “en algunos casos no se terminó la actualización cartográfica”. “Se hizo consulta a autoridades comunales y localidades sobre estimaciones de vivienda sin hacer el trabajo operativo censal”, afirmó.

La profesional dijo que fue a apoyar al censo después de la actualización cartográfica. En esa época, el personal del INE debía hacer planos en papel al no contar con tabletas o Smartphone. Sin embargo, estos papeles no fueron digitalizados a una base de datos. “Las personas que trabajaron en el INE dijeron que si bien se alcanzó con la actualización cartográfica, no les alcanzó el tiempo para digitalizar o transcribir la información a esa base de datos”.

Vargas dijo que eso trajo muchos problemas para el día del censo. “Uno de los principales fue la falta de mucho material en algunos lados y en zonas rurales; principalmente la demanda de boletas. Aparte de eso, el problema más grave fue la deficiente capacitación de los agentes censales”, dijo.

Jorge Akamine, explicó –al programa Asuntos Centrales- que si bien se hizo la actualización cartográfica, no se terminó el trabajo y no se aplicó para el censo del 2012. “En los archivos del INE están todos los documentos con los que se trabajó en la actualización cartográfica. El Presidente fue drástico, dijo que no hubo, lo que paso es que no se aplicó lo que se trabajó”. No se alcanzó a toda la población .