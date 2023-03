El PIB es el indicador más usado para medir el bienestar material de la sociedad, interpretación que ahora es cuestionada por economistas, académicos y cientistas sociales. Se observa que el PIB no incluye significativos aportes no remunerados al bienestar de la sociedad pero que no se transan en los mercados, como la producción de alimentos para el consumo familiar, o los aportes al cuidado de niños y ancianos que se practican normalmente en las familias; excluye también a los grandes segmentos de actividad económica que se desarrollan al margen de la normativa formal (por las llamadas actividades “informales” o “economías subterráneas”); y, entre otros aspectos, es cada vez más criticado que el PIB no tome en cuenta los impactos ambientales ni la desaparición de recursos naturales.

Por ello, es frecuente que se pierda de vista el impacto efectivo de “la forma del crecimiento” en la realidad cotidiana de las personas y en su bienestar.

Cómo se forma el PIB

Se define al PIB como la suma (cantidades o valores) de los bienes y servicios finales producidos en el territorio durante una gestión. Por ejemplo, tomemos el caso de un taller (o una fábrica) que produce camisas. La empresa compra tela, hilo y botones, con lo que los trabajadores producen camisas –utilizando variables grados de tecnología, que luego se ponen a la venta a un determinado precio. Al final del período (día, mes, año, etc.), la empresa tendrá ingresos por la venta de las camisas producidas; si a este ingreso se le resta el costo de la tela, los hilos y los botones– que ahora son parte de las camisas, se obtiene el “valor agregado por el proceso productivo”; este valor agregado está definido por la diferencia entre el precio de venta del producto y el costo de los insumos incorporados (precio de compra de los insumos).

El valor agregado permite remunerar a los trabajadores, compensar el desgaste de máquinas (depreciaciones) pagar intereses, alquileres, generar utilidades, y pagar impuestos asociados a la producción. El PIB es la suma de todos los valores agregados que generan las actividades económicas, aunque hay diferencias: producir camisas –la manufactura en general, contribuye al PIB creando nuevos bienes mediante procesos que agregan valor al transformar los insumos y generan empleo; la remuneración a ese trabajo otorga a los hogares los ingresos necesarios para adquirir los bienes y servicios producidos; otras actividades, como el comercio, aportan al PIB porque aumentan el precio final del producto hasta la venta al detalle, pero no crean nuevos productos (“valor”): solo generan “rentas” para los comerciantes.

Por ello, mientras mayor sea el aporte de la agregación de valor y de creación de empleo remunerado a la simple generación de rentas, el PIB reflejará mejor el bienestar de las familias. En Bolivia, el PIB está fuertemente determinado por el extractivismo, el comercio y los servicios –destacando servicios financieros y administración pública- que son actividades esencialmente rentistas: no agregan valor a la economía ni contribuyen a la creación de empleo productivo.

Por último, como nadie produce para guardar su producción, podemos suponer que el valor del PIB depende de la capacidad de consumo (la demanda) del mercado interno y del externo (las exportaciones); que afectan las importaciones (que reducen la demanda de producción interna); y, finalmente, con el nivel de los ahorros que se destinan a las inversiones necesarias para tener la capacidad productiva que satisfaga las demandas, internas y externas.

Las estructuras del PIB

El esquema básico de los flujos y las relaciones del funcionamiento de una economía simple, parte de la demanda que los hogares tienen por una amplia gama de bienes y servicios; esta demanda induce a las empresas a producir los bienes y los servicios (B/S) que necesitan los hogares; para producir, las empresas invierten en equipos y maquinarias, creando empleo para operarios, técnicos, administrativos, etc.; como resultado, la economía crea los B/S que los hogares demandan, a la vez que, a través de las remuneraciones al trabajo, otorga la capacidad de compra necesaria para que los hogares absorban la producción. (Figura 1)