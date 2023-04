Mostramos que, sin los aportes de impuestos, de la administración pública, y de los servicios financieros –el agregado FAPI que no aporta ni a la generación de valor ni al empleo, en ningún año la economía creció más del 4,5%; y que la gran mayoría de las actividades creadoras de valor y empleo fueron forzadas a realizar este pago a pesar de haber tenido crecimientos muy por debajo, incluso, del 2,5%.

C errando el análisis sobre el crecimiento de la economía y sus efectos sociales, analizamos el amplio abanico de tasas de crecimiento de las actividades económicas en los departamentos respecto al crecimiento anual del PIB nacional. La conclusión general es que las realidades, en cada sector y en los nueve departamentos son muy variables, de manera que los valores del PIB a nivel nacional, están muy lejos de reflejar las realidades sectoriales y regionales.

El crecimiento del PIB no refleja la realidad de sectores ni de regiones

Los sectores que crecieron en promedio 10% o más, son los Servicios Financieros, Impuestos (IVA, IT y otros impuestos indirectos), Refinación de Petróleo, y Construcción. En general, los sectores de alto crecimiento representan el 52% a la estructura del PIB, pero sólo aportan el 20% al empleo; es decir, las actividades de alto crecimiento están en sectores “intensivos en capital”, que se caracterizan precisamente por concentrar la riqueza, porque, como no generan mucho empleo, no aportan mayormente al ingreso de los hogares vía remuneraciones.

La mitad de los aportes de estos sectores de alto crecimiento (el 26% del PIB nacional que suman la Administración Pública, Impuestos y Servicios Financieros) no genera ni valor ni empleo productivo a la economía: su aporte al PIB, en realidad, se lo logra “extrayendo” aportes de los otros sectores efectivamente productivos.

Además, el crecimiento de estos sectores no es uniforme en todo el país, lo que implica un crecimiento regional desigual; los diagramas muestran las tasas de crecimiento de los sectores de actividad por departamento respecto al crecimiento del 4,5% (“círculos” punteados) (Figura 2).