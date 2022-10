El Estado debe casi $us 7.000 MM a las AFP y no tiene límite para prestarse

El Estado adeuda a los fondos de pensiones, actualmente administrados por las AFP, cerca de 7.000 millones de dólares, los cuales han sido invertidos en diversos instrumentos emitidos por entidades estatales. Un experto ve riesgos en esta práctica ya que, por ley, estos valores no están sujetos a los límites que sí se deben cumplir con emisiones de privados.

“Actualmente, el Estado es el mayor deudor particular de los fondos de pensiones. Si bien los bancos tienen una participación mayor en la cartera de inversión de los fondos, son varios bancos con participaciones individuales menores”, explicó el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) Carlos Arze.

De acuerdo con información de la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS), a junio de este año, el 30% de la cartera de inversión del Sistema Integral de Pensiones (SIP) estaba colocado en bonos y cupones del Tesoro General de la Nación (TGN) y el Banco Central de Bolivia (BCB), con vencimientos de largo plazo, en muchos casos mayores a los 30 años.

El 51,67% del SIP se encuentra invertido en depósitos a plazo fijo (DPF) de la banca nacional, mientras que otros porcentajes menores están colocados en fondos cerrados de inversión (FCI) y otros instrumentos.

La APS también señala que hasta junio el valor del SIP ascendía a cerca de 23.000 millones de dólares.

Límites de inversión

De acuerdo con el artículo 140 de la Ley 065, los recursos de los fondos administrados por la Gestora deberán ser invertidos considerando los siguientes límites: no más del 10% del valor de cada fondo en valores de un solo emisor o un grupo de emisores vinculados, no más del 60% del monto de una misma emisión por fondo.

No más del 5% de cada fondo podrá ser invertido en instrumentos sin calificación de riesgo emitidos por pequeñas y medianas empresas y cada fondo no podrá invertir en más del 20% del capital social de una sociedad anónima.

Sin embargo, en el artículo 142 de la misma ley se establece que los valores emitidos por el TGN o el BCB no estarán sujetos a los límites establecidos en la norma y sus reglamentos.

Inversiones en el Estado

Las inversiones en instrumentos emitidos por el TGN y el BCB no es una actividad irregular, ya que, según varios expertos, estos instrumentos son confiables y presentan buenos rendimientos.

Sin embargo, señala Arze, la inexistencia de límites de inversión genera riesgos.

“El TGN sólo tiene el 30% de la deuda de los fondos de pensiones y eso nos hace pensar que el Gobierno, en caso tuviera problemas fiscales, mediante su privilegio legal podría prestarse sin límite de los fondos de pensiones y nadie podría controlar eso”, expresó el experto.

Según Arze, los mecanismos de control que entrarán en vigencia una vez que la Gestora Pública tome el control de los fondos de pensiones no son garantía de que el Gobierno eche mano de los recursos de los fondos de pensiones a través de instrumentos de inversión, ya que están diseñados de manera que permiten una gran discrecionalidad de parte del Gobierno debido a la misma estructura jerárquica de la Gestora.

El experto aclaró que si bien el Gobierno podría “echar mano” a los recursos de los fondos de pensiones, esto no quiere decir que se esté desfalcando a los mismos, sin embargo, considera que al no tener límites, se corre el riesgo de que el Estado no pueda pagar en el futuro.

“El riesgo está en que un Estado tan débil que tiene que recurrir a ese ahorro y que tiene la posibilidad de hacerlo sin límites, también podría tener dificultades para devolver los recursos”. En pasadas semanas, al menos cinco sectores -mineros, médicos, jubilados, fabriles y maestros- expresaron su preocupación por el traspaso de sus pensiones a la Gestora Pública el próximo año, al señalar que el Estado es un “mal administrador” y exigir ser parte del directorio de la misma para realizar control y fiscalización de los fondos de pensiones.

Aclaran afirmaciones

Por su parte, el gerente de la Gestora, Jaime Durán, señaló que a la fecha el Estado no ha incumplido con sus obligaciones con las AFP y que no lo hará con la nueva entidad.

“Desmentir una afirmación en sentido de que bajo la administración de la Gestora los recursos que sean invertidos en bonos del TGN no se devolverían. Eso es totalmente falso porque actualmente las AFP han invertido en estos recursos viendo el riesgo mínimo que tienen y porque en los últimos 20 años estos recursos se han devuelto a cabalidad en capital más los rendimientos que tiene”, declaró.

La autoridad aseguró que con este antecedente “se demuestra rotundamente que invertir en el Estado es adecuado y eso es lo que va a ocurrir en el futuro. De ninguna manera los aportes de los trabajadores están en riesgo”.