El Gobierno resaltó que la economía boliviana goza de estabilidad, inflación controlada y se reactiva. Además, le recordó al expresidente Evo Morales que los petardos no son un indicador económico.

“Primera vez que en mi trayectoria como economista escucho que los petardos son un indicador económico de la Navidad. Académicamente, los economistas vemos indicadores objetivos como la producción, la caída del desempleo que hay en este momento, la tasa de inflación tan baja y controlada”, afirmó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien participó en la inauguración de una nueva agencia del Banco Unión en La Paz.

El expresidente Evo Morales criticó el domingo a la actual gestión de Gobierno al señalar que el país no está bien económicamente y que algunos vecinos le dijeron que pasaron una Navidad con tristeza porque no hay movimiento económico ni doble aguinaldo. “Antes hacíamos una cosita, se esperaba con petardos, Navidad y Año Nuevo, ahora ni petardo”, dijo Morales, en alusión a que las dificultades económicas que atraviesa la sociedad no le permitieron celebrar estas fechas como antes.

Montenegro aclaró que los indicadores económicos del país han sido reconocidos por revistas internacionales, medios académicos que ponderan a la economía boliviana como resiliente a la inflación en el mundo y no se guían por los petardos.

La autoridad remarcó que el país registra una inflación controlada, una balanza comercial favorable, se tiene mayores recaudaciones de impuestos, recuperación del empleo, disminución de la pobreza y desigualdad. “Nos guiamos por indicadores objetivos y en ningún caso por petardos. En nuestros análisis vemos indicadores objetivos de que la economía se está reconstruyendo”, subrayó.

Según Montenegro, en 1985 Bolivia llamaba la atención en el mundo por la hiperinflación de 23.000%, pero ahora destaca por mantener controlado este indicador de los precios.

“Como dijo el presidente Luis Arce, tenemos estabilidad de precios y hay que entender que estos análisis se hacen con datos objetivos y en ningún caso con percepciones, ni con ningún tipo de elementos subjetivos. Acá, el Ministerio de Economía y el Gobierno se basan en información técnica y objetiva para dar esa información”, complementó Montenegro.

Este año, el Gobierno estima que se cerrará con un crecimiento económico cercano a 4% debido a los impactos negativos de los fenómenos climáticos y el paro cívico en Santa Cruz.

En noviembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación positiva de 0,47% respecto a octubre. La variación acumulada en 11 meses tuvo un incremento de 3% y a 12 meses de 3,17%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el Presupuesto General del Estado (PGE) se proyectó una inflación de fin de período en torno al 3,3%.

La guerra entre Rusia y Ucrania provocó el alza de los precios de las materias primas, de los alimentos y de los energéticos, lo cual desató inflación global.