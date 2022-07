El Gobierno dice que gestiona con 15 países nuevos acuerdos sobre inversión

El Gobierno informó que gestiona nuevos modelos de contratos de inversión con 15 países. Pablo Solón, exembajador ante Naciones Unidas, aseguró que no se terminó de renegociar a tiempo los 22 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) suscritos, lo que dejó a Bolivia expuesta a arbitrajes y posibles nuevas demandas de los inversionistas.

Entre 1990 y 2003, el país suscribió 22 TBI con diversos países, los cuales luego de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) debían adecuarse. Los tratados firmados por el Estado incluyen entre sus artículos cláusulas de “ultractividad”, que prolongan la protección de las inversiones estipuladas en los acuerdos por un tiempo determinado.

¿Cuántos de estos TBI ya se han renegociado y adecuado a la CPE? El viceministro Benjamín Blanco, en respuesta a Página Siete, explicó que los 22 TBI suscritos en el pasado fueron denunciados porque contravienen la CPE y la Constitución dispone que en su caso se renegocian dando un período de cuatro años. “Se denunció porque los TBI dan mayor privilegio a inversión extranjera y permiten a inversionistas acudir a Ciadi y Bolivia cuestiona el rol de este Centro, porque siempre falla a favor de empresas transnacionales en la mayoría de casos y restringe derecho de países de poder tomar deciones que vayan incluso a la protección de los derechos humanos”, indicó.

Blanco informó que ha desarrollado un modelo de acuerdo sobre inversiones y se lo presentó a 15 países y con algunos se están iniciando conversaciones y se han conformado mesas de negociación.

Recordó que la CPE ordena que no se puede dar mayores privilegios a los inversionistas extranjeros que a los nacionales y el arbitraje internacional debe ser en jurisdicción boliviana.

“Estamos negociando y hemos presentado propuesta de texto a 15 de 21 países y se están conformando mesas de negociación bajo la nueva CPE”, precisó.

Además, mencionó que Bolivia ha aprobado la nueva Ley de Promoción de Inversiones, una Ley de Conciliación y Arbitraje y ése es el marco de protección que tienen los inversionistas extranjeros que llegan al país.

Blanco descartó que por la vigencia de los TBI Bolivia pueda seguir siendo demandada y aclaró que al no ser parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) y haber denunciado estos tratados, se busca evitar arbitrajes.

“Lo que sucede es que estos tratados tienen algunas cláusulas de sobrevivencia; una vez que Bolivia denuncia debe esperar 20, 15, 10 o 5 años, dependiendo del acuerdo, para que recién dejen de tener vigencia”, subrayó Blanco.

Nuevas demandas

Solón explicó que desde 2007 Bolivia ya no forma parte del Ciadi, pero en algunos TBI y en particular el suscrito con España señala que se pueden aplicar las reglas de ese organismo en una demanda de arbitraje. Muchos de estos tratados aún están vigentes.

Añadió que la solución de controversias entre inversionistas y Estado se puede resolver bajo diferentes reglas y mecanismos, pero el más común y que atenta a la soberanía es el Ciadi.

Este medio consultó a Solón si Bolivia en virtud a la vigencia de los TBI aún puede ser demandada y éste aseguró que sí. “Exactamente. En los TBI ése sí es un problema, en la CPE se dijo que estos tratados tenían que renegociarse para que estén de acuerdo con la Constitución en un plazo de 5 años. Lo que sí es cierto es que no se renegociaron en un plazo adecuado, no todos. Cada uno tiene fecha de finalización diferente, algunos ya no están en funcionamiento, pero tengo entendido que el TBI con España sí lo estaba y no lo denunciaron en su momento oportuno”, observó.

De acuerdo con Solón, hay TBI que aunque no se los denuncie incluyen cláusulas con vigencia de varios años.

Estos TBI vulneraban la anterior CPE y contienen términos que nunca debieron haberse firmado porque dan tratamiento preferencial a los inversionistas extranjeros y éstos pueden acudir a mecanismos de solución de controversias fuera de la jurisdicción nacional.

“Ésa es una parte de la verdad, la otra parte de la verdad es que una vez que se resuelve anclar ese problema, no se arregló de forma diligente y rápida la negociación de finalización de esos TBI. Esto es responsabilidad del Gobierno luego de 2006”, puntualizó.