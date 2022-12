Las costillas de cerdo se venden hasta en 30 bolivianos y la pierna en 28 bolivianos el kilo. Las comerciantes aseguran que entre hoy y mañana llegarán más piezas para las fiestas de fin de año y advierten que el precio podría llegar hasta los 35 bolivianos por la alta demanda. Para recibir el Año Nuevo, los cotillones artesanales como chinos también comenzaron a ser expuestos; los sombreros y conos de dólar son la novedad.

“La costilla de cerdo está ahora a 30 bolivianos y la pierna 28, pero mañana (martes) nos llegarán más y no sabemos a qué precio traerán las granjas”, dijo Flora, comerciante del mercado Rodríguez.

El mesón de la comerciante estaba casi vacío y aseguró que en sus congeladores no quedó más carne de cerdo. “Recibo de dos granjas; una de ellas me traerá 15 cuerpos y la otra otros 10. Ahí comenzará mi trabajo porque debo cortarlas y alistarme para este fin de semana. Las caseritas desean que les atienda rápido y ese rato no nos dará tiempo para preparar la carne”.

Flora está segura de que el precio del cerdo continuará subiendo por la gran demanda que habrá en los siguientes días. “El año pasado se llegó a vender hasta en 35 bolivianos el kilo de costilla”.

Mari, otra de las vendedoras del mismo centro de abasto, aseguró que el precio entre costillas y piernas subirá entre dos a tres bolivianos. “Todo dependerá del precio que traigan las granjas”.

Matilde, una tercera vendedora, explicó que en esta temporada “siempre” se incrementa. “En época baja, las costillas se vendían a 24 bolivianos mientras que las piernas en 22 bolivianos. Por esta temporada sube el costo a precio de fin de año”, explicó.

Cuadras más arriba, en la Illampu, las comerciantes de cotillón alistan gorritos, conos, corbatas, lentes para recibir el año nuevo. Zenón Estrada, una persona mayor, comenta que es la segunda generación de comerciantes de esta calle comercial. “Mi suegra comenzó a vender cotillones y seguimos esta tradición. Lo que nos diferencia del resto es que nosotros los elaboramos”, resaltó.