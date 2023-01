La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) vende el kilo de pollo a 15,3 bolivianos, un precio menor a tres a cuatro bolivianos que el mercado. Se comercializa una unidad por familia, pero la demanda es tan grande que ayer en la mañana 200 kilos se acabaron en menos de dos horas.

“Sólo se puede vender un pollo por persona”, dijo ayer una de las personas que atendía el supermercado Emapa que está entre la avenida Camacho y calle Bueno en La Paz. Cuando el comprador intentó que “su pareja pueda adquirir otro pollo, el personal le indicó que sólo se entregaría uno por familia porque hay mucha demanda”.

La trabajadora dijo que por la mañana llegaron 200 kilos, un poco menos de 100 unidades y aseguró que esa cantidad se terminó en menos de dos horas. Agregó que en la tarde llegarán más alimentos.

El miércoles, el gerente de la empresa estatal, Franklin Flores, anunció que venderían, por semana, 11.600 kilos de carne de pollo de pequeños y medianos productores, pero se elevaría la oferta si hay demanda.

El vicepresidente de ADA Cochabamba, Iván Carrión, consideró poco viable la propuesta porque Emapa no cuenta con una amplia cadena de frío, camiones frigoríficos ni muchos puntos de venta para abastecer el mercado.

En el mercado Rodríguez, el precio del pollo sigue en alza. “Nos hicieron subir un boliviano y nos entregaron esta mañana (ayer) a 17 bolivianos el kilo. Lo vendemos entre 18 y 18,5 bolivianos” declaró Angélica, una de las comerciantes.

La vendedora dijo que la cantidad de entrega de pollos se redujo a la mitad. “Antes me entregaban seis canastillas, ahora sólo me dieron tres. También debemos reconocer que no hay mucha venta, ya sea porque gastaron en Año Nuevo o ya no les alcanza para estos nuevos precios”, agregó.

Otra de las comerciantes aseguró que sólo llegó carne de pollo de Cochabamba y ya no de Santa Cruz.

En cambio, en los mercados cruceños este producto bajó de precio en cuatro bolivianos. Hasta la anterior semana, este alimento se vendía en 18,5 bolivianos y ahora está en Bs 14.

“El pollo se está quedando y los productores están quebrando. Estamos vendiendo a 14,5 bolivianos el kilo. Seguro que va a seguir bajando por la gran cantidad del producto, pero cuando se solucione seguro que se incrementará de golpe” dijo una de las comerciantes.

La carne de res cruceña llegó en poca cantidad a La Paz y con cuatro y seis bolivianos de incremento el kilo gancho, aseguró Claudia, una vendedora del mismo centro de abasto.

“Esta madrugada (ayer) comenzamos a hacer fila a la 1:00 y recién vendieron desde las 5:00. Lo peor es que nos hicieron subir de 23 o 24 bolivianos a 28 y 29 bolivianos el kilo gancho”, sostuvo.

Explicó que intermediarios hacen pagos para el traslado de la carne. “Llamamos a los productores cruceños y nos dijeron que subió un boliviano el kilo gancho, pero los intermediarios nos dicen que deben pagar entre 1.000 y 3.000 bolivianos para pasar la carga al occidente. Ese pago nos están transfiriendo a nosotros”, agregó. El sector pide a las intendencias realizar controles a los intermediarios.