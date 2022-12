Empresa IMCO denuncia que la Procuraduría dispuso la reversión de sus concesiones mineras en la Chojlla

“Era un negocio tan interesante para ellos robar el mineral y se dan cuenta que se les acaba el negocio y comienzan a perjudicar las tareas de las empresas”, agregó Estivariz.

Por su parte, los trabajadores del centro minero de la Chojlla, que conocieron este dictamen, se declararon en estado de emergencia y afirmaron que “defenderán” su fuente laboral.

“Nosotros vivimos de la producción de la mina, no queremos que se cierre, si es que alguien provoca, no sé qué haremos”, declaró uno de ellos.

El origen del conflicto se remonta a 2015, cuando los mineros de la Chojlla y anexos reclamaban derechos y el pago de beneficios sociales bajo el argumento de que aún se tiene la relación obrero-patronal.

IMCO aparentemente demostró que no incurrió en ninguna afectación contra los derechos de esos trabajadores, por lo que la parte demandante no pudo demostrar la supuesta relación obrero-patronal. En ese entonces, los presuntos afectados decidieron pedir la reversión de las concesiones bajo el argumento de que no se cumple la función social económica.

Página Siete Digital se contactó con la Procuraduría para consultar sobre el tema, pero indicaron que no pueden atender, porque están en reunión.