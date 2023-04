“El 85% de los trabajadores no son asalariados, solamente un 15% es asalariado, el resto está en la informalidad y este 85% no tiene un patrón que le dará el incremento, por lo tanto, va a tener que procurarse el incremento por sí mismo, eso se traduce en que va a haber un incremento de precios que no va a guardar relación con el monto que se está incrementando, sino que posiblemente va a sobrepasarlo”, indicó el representante de los empresarios.

“Al subir los precios estaríamos entrando en una situación perversa en la cual el incremento no va a servir para nada porque vamos a tener una subida de precios que nos puede empujar a una mayor inflación, este es nuestro criterio”, agregó.

En consonancia, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió un comunicado en el cual expresa su preocupación por los incrementos salariales, señala que estos son los “más altos de los últimos seis años” y que éstos se dan cuando la economía atraviesa por una situación compleja y de incertidumbre.

“Nos preocupa que no se hubieran considerado la posición pública expresada por varias instituciones empresariales locales y nacionales, y por la dirigencia de las micro, medianas y pequeñas empresas, que señalaron claramente los riesgos y consecuencias que puede tener un incremento elevado, para la estabilidad de las unidades productivas, comerciales y de servicio”, indicó la CEPB.

Por otra parte, el presidente de la CNC indicó que la situación económica del país es complicada y que el incremento podría agravarla aún más, ya que tendrá un impacto directo en la creación de empleos en el país.

“La decisión fue tomada por el Gobierno y nosotros somos respetuosos que cumplimos las leyes y vamos a tener que acatar, pero no estamos de acuerdo. A nosotros lo que nos interesa es preservar el empleo digno que tenemos y evitar el desempleo, en ese sentido, si bien los incrementos no parecen excesivos, si tienen un fuerte impacto en el sector y no es un momento adecuado. Una subida de los salarios que no sea consultada puede generar pérdida de empleos en todos los sectores”, acotó.