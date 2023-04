El presidente de la Federación de Empresario Privados de La Paz, Rolando Kempff, señaló este martes que la instancia sugirió que este año no haya incremento salarial debido a la difícil situación económica que atraviesa el país. En su criterio, un incremento del 10% como planteó la Central Obrera Boliviana (COB) no podría ser pagado ni por los empresarios ni por el Gobierno.

“Sugerimos y remendamos que no haya incremento salarial el presente año, por la difícil situación económica que estamos atravesando este año. La COB planeta un 10%, es exagerado, no lo pueden pagar los empresarios, tampoco lo puede pagar el Gobierno, porque tiene muchos empleados en las empresas púbicas y también en la administración pública, por lo cual no creo que lleguemos a cifras elevadas”, manifestó.