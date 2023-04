Empresarios y analistas respondieron al presidente Luis Arce, afirman que la economía no está bien por la falta de dólares que puede provocar que el aparato productivo del país se paralice.

El primer mandatario fue entrevistado la noche del martes por Cadena A y aseguró que la economía del país está estable, por lo que no hay necesidad de tocar el tipo de cambio ni la subvención de los combustibles.

En respuesta, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, Luis Laredo, señaló que si la economía estaría bien, no habría escasez de divisas por la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN).

“Cómo puede decir que la economía está bien si no hay divisas para hacer transacciones y la gente no puede ni retirar su ahorros en dólares, los importadores necesitan hacer transferencias de dólares y no hay y las comisiones de bancos han subido para hacer transferencias. Yo creo que la economía no anda bien”, precisó.

Añadió que si bien hay estabilidad de precios por la baja inflación, se da tambuién por el contrabando que afecta a la industria manufacturera. Además, en los hechos dijo que se ha generado un tipo de cambio paralelo.