“No tuve tiempo las semanas pasadas y no pude venir, tenía la esperanza de al menos hacer ingresar el trámite, pero parece que no voy a poder”, señaló una señora que buscaba iniciar su trámite para poder cobrar la pensión por muerte de su fallecido esposo.

Tampoco faltaron personas que, prepotentemente, intentaron “robar fila” o “meterse” en la fila de la AFP Previsión, aunque, según los aportantes, ninguna tuvo éxito. “Estamos aquí desde las 6 de mañana algunos, no vamos a dejar que otros vengan y se metan, peor que lo hagan por la fuerza”.

En AFP Futuro, un letrero señalaba que sólo se recibirían trámites hasta las 12:00, para lo cual se entregarían fichas, algo similar pasó en AFP Previsión.

Un funcionario indicó que esto se debía a que, si bien la atención de las oficinas sería hasta horas de la tarde, no podrían atender a todos si se entregaban trámites hasta más tarde.

Tampoco faltaron las personas que demandaron la devolución de sus aportes, a pesar de que esto sólo es posible en condiciones muy específicas.

“Yo no quiero que el Estado se quede con mi dinero, quiero que me devuelvan mis aportes, no es posible que no podamos tener acceso a esa plata”, reclamó un hombre en una de las AFP, generando un pequeño incidente en la puerta de la misma.

Hacia el mediodía, muchos se fueron resignados, esperando poder completar sus trámites en la nueva entidad estatal, algunos con miedo, otros indiferentes y otros pocos con esperanza.