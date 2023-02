El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos opinó que la inversión ejecutada en exploración representa solo un 27% de recursos que se van a perforación con el objetivo de descubrir nuevas reservas de hidrocarburos, lo cual es insuficiente.

“Es algo insuficiente porque no alcanza ni para dos pozos profundos, solo algunos pozos chicos y no permite reponer reservas y la producción de 2022. Si no queremos quedarnos importando combustibles por 30 años, se necesita reformar al sector, el sistema impositivo y aprovechar el mercado de Brasil y trabajar en una ley que nos permita perforar 20 pozos al año en lugar de dos”, puntualizó.

El analista del sector Hugo del Granado recordó que las inversiones están por debajo de la programación que había previsto YPFB para 2022 que era de 700 millones de dólares, es decir que solo se ejecutó un 55%, porcentaje cercano al promedio de ejecución de los últimos años. “Desde 2006 YPFB no logró ejecutar ni el 90% y eso se debe a varios factores, uno puede ser a la falta de recursos disponibles en forma oportuna, ineficiencia en la ejecución y la posibilidad de que no se haya hecho una cronograma de ejecución, se deje todo para la última parte y no se logra ejecutar”, precisó.

Según el experto las empresas privadas están con poco incentivo para invertir en Bolivia ya que en los países vecinos hay mejores oportunidades y no se puede esperar a que las compañías arriesguen más.

“Los operadores privados dejaron de invertir porque no tienen incentivos. Todos conocen que el eslabón más riesgoso es exploración y el Estado debería minimizar su inversión en esa actividad y que los operadores privados asuman esa tarea y riesgo, pero éstos no sienten que exista incentivos y seguridad jurídica”, puntualizó.