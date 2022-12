En invierno, Bolivia prevé exportar alrededor de seis millones de metros cúbicos de gas día (MMmcd) a Argentina, menos de la mitad de lo que exportó a mediados de este año. La negociación está en curso entre ambos gobiernos, pero expertos advierten de una reducción en los ingresos para el país debido a la continua declinación de los campos y caída de producción.

La información que llegó en las últimas semanas desde Santa Cruz de la Sierra, base de la petrolera estatal, preocupó aún más a las autoridades argentinas, según indicaron a EconoJournal fuentes públicas y privadas sin contacto entre sí. “Bolivia comunicó que está en condiciones de enviar sólo 6 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) de gas hacia la Argentina durante el invierno”, detalla el portal especializado argentino.

La cantidad representa sólo el 41% de lo que Bolivia exportó a Argentina entre junio y julio pasado. Entre ambos meses se envió, en promedio, 14,4 MMmcd y lo que pretende exportar Bolivia a ese país será de 6 MMmcd. Esos meses de invierno es cuando más requiere energía Argentina por la baja de las temperaturas.

El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos coincidió en que ese es el volumen máximo que el país podrá vender. “Aún se están negociando las entregas para invierno, sin embargo, debemos tener claro que la capacidad de producción de Bolivia será –en este próximo invierno– de 37 millones de metros cúbicos día. Se debe guardar 14 MMmcd para el mercado interno y 17 MMmcd para Brasil. Lo que queda son seis o siete millones de MMmcd”, precisó.

Por eso, agregó el experto boliviano, las autoridades argentinas están buscando soluciones de emergencia para operar sus plantas termoeléctricas. Por ejemplo, decidieron apurar dos obras en el sistema de transporte de gas para intentar suplir las necesidades del norte argentino con producción de Vaca Muerta.

Ríos dijo que la caída de la producción de los campos bolivianos comenzó en 2014 a un ritmo del 4% al 5% anual. “La declinación se debe a que no tenemos una exploración que reponga reservas. Al 2024 el contrato con Argentina estará concluido y ellos están en el trabajo de revertir el gasoducto del norte para alimentar su mercado interno. Eso no quiere decir que no podamos vender al Brasil lo que no salga al mercado argentino”, subrayó.

La experta en hidrocarburos Susana Anaya advirtió que, si baja la exportación, el principal perjuicio será la disminución de divisas. Más aún cuando Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó –en noviembre– que vendió gas a Argentina a un precio récord de 20 dólares el millón de BTU (Unidad Térmica Británica) durante el invierno de 2022.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, declaró en esa oportunidad que comenzaron a vender 14 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas a Argentina a este nivel. “Nunca antes se había vendido a este precio, ya que el máximo en años anteriores había sido de $us 10 y $us 11”, destacó la autoridad, en la separata “Más energía para salir adelante” publicada en noviembre.

Según el informe, la exportación de gas a Argentina con el nuevo precio generó alrededor 100 millones de dólares adicionales entre mayo y septiembre de esta gestión, los cuales, señala la separata, serán usados para financiar proyectos de inversión.

Anaya recordó que el principal problema es la caída en la producción de gas los últimos años.

“No hubo descubrimientos, no hay normativa para atraer inversiones y por consiguiente las reservas como la producción están en declive. Las consecuencias son esas y no se puede exportar a los mercados que ya tenemos”, puntualizó.

Para la experta, las reservas están estimadas en 5 TCF a 6 TCF y se terminará la posibilidad de exportar en cuatro a seis años. Luego, sólo quedará para abastecer al mercado interno. “El problema es que no será sostenible. Si no se exporta, es difícil mantener el suministro al mercado interno a un precio de un dólar el millón de BTU. Lo que permite mantener ese costo son las exportaciones que se hacen a precios de 10 dólares el millón de BTU. Entonces hay un subsidio cruzado de las exportaciones al mercado interno”, dijo.