En protesta por los bloqueos, transporte pesado anuncia cierre del paso a la refinería de Palmasola

Dijo que anoche ya hicieron un contrabloqueo en la refinería, resultado de una reunión de emergencia y se dispuso que la medida de presión se la vuelva a realizar en esta jornada, ya que quieren trabajar y que no puede ser que el Gobierno no vea por la situación que están pasando sus colegas, quienes padecen hambre, pierden sus cargas por estos bloqueos.

“¿Dónde está el ministro de Obras Públicas? (Édgar Montaño) que dice que no hay que parar, ¿dónde está el ministro de Gobierno? (Eduardo del Castillo) que dice que no permitirá cierre de vías, estamos totalmente bloqueados y si no levantan iremos a bloquear a las refinerías para que no salgan ni entren las cisternas y las vías de tren para que no entre combustible. Somos los más perjudicados y es insostenible”, protestó.

Mencionó que en lo que va del año, son 70 días de bloqueos que vienen sufriendo por estos cierres de vías y que nadie les responde las pérdidas económicas. Actualmente, sólo por los ocho puntos de bloqueo que hay en la ruta que conecta a Santa Cruz con Beni y con Cochabamba, son 1.000 camiones afectados.