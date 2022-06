En Santa Cruz, panificadores anuncian alza del precio del pan desde el lunes

“El precio del pan ya sería 12 panes por 10 bolivianos, esta subida responde al incremento del precio de la harina y todos los insumos que también se han encarecido. Ya se les comunicó a algunos clientes, que lógicamente no están de acuerdo ya que es un aumento elevado, pero también tenemos trabajadores y que ya no podemos cubrir”, indicó la panificadora Victoria Escobar.

“El Gobierno sólo dice que nos van a dar la harina de Emapa, pero no nos sirve porque eso da para elaborar el pan francés, además, se usan otros ingredientes como la leche, levadura, huevo y otros, que depende del tipo de pan que vas a elaborar. Entonces desde el lunes costará 12 panes por 10 bolivianos, ahora se vende 12 panes por seis bolivianos. Es el acuerdo al que hemos llegado entre los panificadores”, afirmó Unitel la panificadora Paola Cornejo.

En el mercado Los Pozos, las vendedoras indicaron que desde hace algunas semanas se disminuyó el tamaño de cada pan, por el incremento del precio de los insumos.

“El pan de batalla no se está produciendo, hemos tenido que despachar a los trabajadores y sólo ganamos para nuestra comida. Está muy cara la harina. Todo ha subido, hasta la manteca que está a 290 bolivianos, ya no nos da, ya no tenemos ingresos”, sostuvo una vendedora.

Desde el sector de los panificadores anunciaron que en las siguientes horas oficializarán en conferencia de prensa el nuevo precio del pan.