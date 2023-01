Baja el peso de la carne de pollo por racionamiento de alimento y se sacrifican pollitos bebé en las incubaduras cruceñas, debido a los bloqueos en Santa Cruz, reportaron desde la Asociación de Avicultores de Cochabamba.

Las aves en etapa de crecimiento y engorde dejaron de llegar en la misma cantidad que antes a las granjas en el departamento del Valle.

“Tenemos programaciones anuales; en mi caso, cada 11 semanas me llega pollo bebé pero cuando se presentan problemas sociales no llega, pero éste nace. Por ello, muchas plantas incubadoras que están en zonas de mayor conflicto en Santa Cruz tuvieron que ahogar a sus pollos bebé porque no podían llegar a destino”, declaró el vicepresidente de la Asociación de Avicultores (ADA) Cochabamba, Iván Carrión.

El bloqueo de carreteras en Santa Cruz comenzó el pasado 29 de diciembre, al día siguiente de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. Los cortes de vía aislaron a la capital cruceña y éstos se reforzaron desde el 3 de enero hasta la fecha. El Comité Cívico cruceño, por su parte, amenazó con cortar la provisión de alimentos para todo el país.

Las granjas afiliadas a ADA Cochabamba, por lo general, reciben alrededor de 4,5 millones de pollos bebé cada semana, pero los últimos 14 días los envíos fueron bastante irregulares debido a los bloqueos de carreteras. Carrión dijo que para la siguiente semana tendrá un reporte de la cantidad de animales que llegaron a sus granjas.

El dirigente también informó que las pequeñas granjas, que cerraron en los 36 días de paro cívico en noviembre, no lograron reabrir en el corto período de paz de diciembre. Esperaban que el precio de los alimentos, como de los pollos, bajara este mes y no imaginaron que se iba a presentar un nuevo conflicto.

“Tampoco nos está llegando maíz y soya en la misma cantidad de antes. Llegan carros pequeños que no cubren nuestros requerimientos”, advirtió el dirigente. Por ejemplo, el maíz que a fin de año llegó a 90 bolivianos, ahora se vende en 120 bolivianos el quintal de 46 kilos.

La soya solvente e integral no llegó de las empresas aceiteras cruceñas. “Nos vimos obligados a comprar del mercado negro donde sufrió un incremento de hasta un 30%. Antes lo adquiríamos a 160 y ahora está en 180 bolivianos. Este incremento se registró pese a que las industrias bajaron su precio”, apuntó.

Todos estos problemas afectaron la producción de carne de pollo, lo que obligó a los avicultores a racionar la alimentación y sacar al mercado animales más pequeños cuyo peso al consumidor final está en 1,8 kilos. Ellos cobran 14,5 bolivianos por kilo, pero deben pagar a los mataderos, el pelado y alimento. El precio que llega a La Paz es de 17 a 18 bolivianos por los costos de transporte y ganancia de los internadores.

El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguín, dijo que los transportistas “se dan modos” para mover la carga, pero ello supone un incremento en los costos finales. “Se mueven por vías secundarias, con tiempos adicionales y esto repercute en el costo de algunos productos como carne, lácteos y pollo. Esperemos que el conflicto no dure mucho más tiempo”.

Olguín explicó que se está moviendo maíz, sorgo, torta de soya por otros caminos para ser exportados, pero los precios suben y no llegan en condiciones normales. “Pensamos que si conflicto dura más tiempo se va a afectar los precios de los alimentos por alza de costos”, dijo.